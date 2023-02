Calcio: i convocati rossoneri dell'Argentina Arma per il match contro la Carlin's Boys

Questo pomeriggio, domenica 12 febbraio alle ore 17:00, la Carlin's Boys ospita l'Argentina Arma in quel che si può definire uno scontro al vertice della classifica nel campionato di Seconda categoria, gir. A.



La seconda giornata del girone di ritorno mette nuovamente di fronte le due compagini che dall'inizio del campionato stanno occupando la parte alta della classifica. Nella gara d'andata un grande spettacolo ha allietato i numerosi spettatori presenti sui gradoni del "Colombera" grazie anche alle reti di Cascina (doppietta) Simone Grandi, capitan Tarantola, Brizio e Alessio Stamilla. In coppa Liguria la squadra di Arma di Taggia vinse entrambi gli scontri (1-2 e 4-2).



Entrambe le formazioni arrivano a questo incontro reduci da una vittoria. La Carlin's Boys è riuscita ad imporsi sul campo della squadra B del Legino (0-3) grazie alle reti di Iezzi, Cascina e Sammartino. L'Argentina ha travolto la Villanovese, tra le mura amiche del "Colombera", vincendo (4-1) grazie alle reti di Fici (doppietta), Di Donato e Cuneo, tornato sul campo da gioco dopo un lungo stop sfoggiando una prestazione d'alto livello tecnico.



Marco Prunecchi, allenatore dell'Argentina Arma, ha diramato le seguenti convocazioni per l'incontro con la Carlin's Boys:

Ventrice, Ceste, Conrieri, Ambesi, Calvini, Fici, Rotella, Crespi A., Crespi L., Tarantola, Crudo, Grandi S., Grandi M., Leggio, Di Donato, Brizio, Calderone, Orengo, Cuneo, Cutellé, Bruni.