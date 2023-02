Non solo Festival, ma anche storie dell'intrigo e del mistero. Il racconto di Pierluigi Casalino

Sanremo non è soltanto terra di spettacoli come il Festival che ogni anno si rinnova con le sue canzoni e i suoi umori, ma anche di storie di grande suggestione, di autentici romanzi che sfidano la realtà, trame che fanno del pericolo il mestiere di personaggi lontani dal clamore mondano, ma non meno intriganti. Questo è il caso di Bartolomeo, un sanremese da leggenda, le cui vicende affascinarono mio nonno.



Il sanremese Bartolomeo (a dire il vero, non si sa nemmeno se quello fosse il suo vero nome, anche se pare fosse originario della zona di Baragallo), di cui mi parlava spesso il mio nonno materno, Lorenzo, rientra in questa vicenda degna dei film di James Bond. Egli non appartenne inizialmente ai servizi informativi italiani all'estero, come parve successivamente a nonno Lorenzo. Bartolomeo, per dirla tutta, era il rampollo di una famiglia di commercianti di beni alimentari con la Russia zarista fin dai tempi della guerra di Crimea, nel XIX secolo, ed un suo zio era stato spettatore dei moti del 1905, dopo la disastrosa disfatta della marina russa in Estremo Oriente ad opera della moderna flotta nipponica nel conflitto del 1904. Un conflitto che mio nonno assistette da vicino. Come ho ricordato infatti, in altre occasioni, il mercantile su cui navigava Lorenzo, venne dirottato, insieme alle altre navi presenti nei dintorni, per liberare di cadaveri il tratto di mare all'ingresso della baia di Port Arthur, nella Manciuria cinese, dove si era svolta la grande battaglia navale, che aveva visto lo scacco della flotta russa.



I giapponesi, che, nel febbraio 1904, avevano attaccato di sorpresa, erano, tra l'altro, dotati dei più moderni incrociatori, nuovi di zecca, varati dai cantieri di La Spezia. Il disastroso esito del conflitto, durato fino al maggio 1904, segnò l'inizio della fine dei sogni imperiali zaristi e lo sgretolamento sociale che porterà in Russia al crollo della dinastia dei Romanoff e alla Rivoluzione bolscevica del 1917. Gli echi della sconfitta russa non mancarono di gettare nello sgomento la nutrita colonia russa della Città dei Fiori. Veglie di preghiera promosse dal clero ortodosso in Riviera si svolsero in memoria dei caduti e il sottoprefetto di Sanremo portò le condoglianze del governo italiano alla rappresentanza della comunità russa sotto choc per la sconfitta. Tornando a Bartolomeo, o presunto tale, va detto che si troverà in Russia già allo scoppio della guerra 1914-1918. E proprio in quel periodo, considerata la sua preparazione anche nelle lingue, venne reclutato da chi di dovere e posto a libro paga dell'ambasciata del Regno d'Italia a San Pietroburgo, che con quel Paese teneva speciali contatti in seno alla neonata alleanza contro gli imperi centrali. I rapporti di Sanremo con il Grande Nord russo risaliva al Medioevo per via, ad esempio, delle escursioni di ebrei russi fino qui, alla ricerca di limoni per le loro feste.



Dal XVIII secolo russi e marina russa erano poi stati di casa dalle nostre parti: se ne segnalava la presenza nel porto della Nizza sabauda, nelle acque di Villafranca e talora davanti a Sanremo, ancor prima del tramonto della Repubblica di Genova. Il risentimento verso i britannici per le note vicende del contrasto anglorusso in Oriente e nel Mar Nero andrà radicandosi tra i residenti russi e rappresentera' un motivo di profonda distinzione tra la comunità dello Zar in Riviera e quella anglosassone. Minore antipatia suscitavano gli abitanti originari degli Stati tedeschi, considerati i trascorsi di sovrane tedesche sul trono della Santa Russia. Fu solo nella parentesi napoleonica che russi ed inglesi giocoforza erano andati a braccetto, pure negli ozi della Riviera, per le evidenti convergenze antifrancesi. Tuttavia a Sanremo, sulla base delle testimonianze del musicista P.J. Chaikovskij, riportate nelle sue lettere dalla città matuziana intorno agli anni Settanta dell'Ottocento, tra russi e inglesi non sarebbe mai corso buon sangue: contribuivano soprattutto le ruggini maturate a con la guerra di Crimea: nonostante che il Piemonte avesse avuto un ruolo non del tutto marginale nel conflitto, Vittorio Emanuele II concesse nuovamente alla marina russa di sostare a Villafranca, il porto militare dei Savoia, e non pochi ufficiali russi si spingevano a Sanremo (che in Russia godeva già di una gran fama, consolidata in seguito dal soggiorno della zarina Alessandra), pur privilegiando Nizza per la vicinanza a Villafranca (oggi Villefranche).



Per una curiosa coincidenza storica a Villafranca, e dopo il 1860 a La Spezia, unità della marina russa e di quella americana erano ormeggiate una a fianco dell'altra: la parentesi della guerra civile americana ebbe conseguenze sulla tenuta della flotta a stelle e strisce, con l'insorgere di tensioni concorrenziali tra unionisti e confederali. L'interesse per la Russia della famiglia di Bartolomeo risaliva a quel tempo per poi svilupparsi in seguito, quando Costantino Nigra divenne ambasciatore del neonato Regno d'Italia a San Pietroburgo. Il momento clou di Bartolomeo venne però allo scoppio della Rivoluzione di febbraio, nel 1917, quando anche a Sanremo le passioni politiche attraversarono i russi ivi presenti. In quel momento Bartolomeo era a San Pietroburgo ed è difficile sapere se avesse avuto conoscenza di Boris, il russo, l'altro misterioso ed inquietante personaggio che frequentò Sanremo in quegli anni per poi sparire nel nulla. Non è detto che una qualche relazione tra i due ci fosse, ma dell'argomento mio nonno non mi ha mai parlato. Soltanto una volta, al tempo di Vladivostok, Bartolomeo si lasciò andare ad un commento sulla Russia in genere, dicendo che, rossi o bianchi, i russi difficilmente si sarebbero liberati a breve dallo spirito ancestrale del dispotismo orientale e che sarebbe stato normale incontrare personaggi abituati al doppio gioco nel nome della Grande Russia, Bianca o Rossa che fosse.



Anche Bartolomeo, al pari di molti diplomatici o spie occidentali, ebbe lo scopo di mantenere la Russia in guerra contro la Germania, mentre, all'opposto, il Reich guglielmino favoriva il rientro in patria di uomini come Lenin per sganciarla dal conflitto e liberare il fronte orientale e ricompattare ad ovest lo sforzo tedesco. Non fu un caso che la Rivoluzione di febbraio, lungi da stabilizzare il Paese, consenti' alle truppe tedesche di passare di vittoria in vittoria. Bartolomeo, intuiva mio nonno, (e lo abbiamo sottolineato spesso), non era un uomo ordinario: mio nonno ebbe modo di capirlo nelle diverse circostanze che lo ebbe davanti. Era imbevuto delle letture di Jules Verne, a quanto mi riferiva sempre mio nonno e a cui lui talvolta faceva cenno: tant'è che Bartolomeo sembrava un personaggio uscito dai libri di Verne: dalle poche e scarne confidenze concesse, dimostrava di rivolgere la sua attenzione non solo al grande disordine che regnava ormai in Russia, ma anche alla progressiva rottura tra i bolscevichi e l'Europa occidentale. In un momento particolare confessò di notare subito una differenza nell'atteggiamento tradizionalmente pragmatico degli americani verso il nuovo corso rivoluzionario russo rispetto agli altri alleati occidentali, che temevano assai il contagio dell'ideologia comunista nel resto del Vecchio Continente. Peccato che mio nonno non abbia potuto lasciare qualcosa di scritto in proposito, affidando alla mia memoria quel poco che mi sovviene anche parzialmente.



Ed è stata comunque una fortuna che il nonno risultasse simpatico ad un soggetto così singolare e che in tal modo qualche notizia di costui arrivasse a me. Bartolomeo fece certamente parte di quelle persone che organizzarono la fuga dei diplomatici zaristi in Finlandia nella speranza di riguadagnare il vecchio regime, divenuto poi quello "bianco", a fianco dell'Intesa. Anche per tale ragione che Bartolomeo riapparve a mio nonno a Vladivostok durante le operazioni alleate contro i rossi. Non si sa se nella primavera del 1920, durante la Conferenza di pace di Sanremo, tra il personale della sicurezza figurasse il misterioso sanremese di tutte le Russie, ma è pensabile che fosse, invece, a Genova e a Rapallo due anni dopo quando Cicerin e Rathenau firmarono segretamente il celebre Rapallo Geist russo-tedesco. Di Cicerin (e anche di Brusilov) diceva che incarnavano lo spirito dell'eterna Russia, cambiando solo la casacca zarista con quella bolscevica. A quanto risultava a mio nonno, Bartolomeo si riportò nella nuova Russia sovietica nel 1924, quando Mussolini riconobbe i soviet. E uomini come Bartolomeo lavorarono dietro le quinte nel raggiungimento degli accordi commerciali tra Italia e Russia negli anni Trenta: accordi da svilupparsi con linguaggio convenuto e cifrato. D'altra parte la Russia dava di sé un'immagine enigmatica nella sua lontananza e uomini come Bartolomeo contribuivano a sciogliere egregiamente qualche nodo, grazie alla sua esperienza e preparazione. Il racconto qui si allunga troppo e ritengo di completarlo in un'altra successiva occasione.



Basterà qui ricordare che all'epoca della Rivoluzione, Bartolomeo aveva circa una trentina d'anni; fugacemente, nel 1934, mio nonno lo avvisto' a Sanremo durante la permanenza nella Città dei Fiori del ministro degli esteri ungherese per cure e sicuramente apparteneva alla vigilanza organizzata a tutela del politico magiaro minacciato dai separatisti serbi. Credo che nel secondo dopoguerra Bartolomeo fosse ancora vivo ed operativo. Mio nonno diceva che quel tipo aveva sette vite e non escludeva, conoscendolo, che fosse passato al servizio dei badogliani e degli anglo-americani. In ogni caso se ne persero definitivamente le tracce dal radar del nonno. Per concludere, va precisato che il suo nome, sempre che non fosse, ripeto, una copertura o un'invenzione, non può necessariamente emergere dai documenti ufficiali: in particolare non poteva figurare se non con altro nome tra i componenti della missione diplomatica e militare inviata a San Pietroburgo nel 1917 dal governo Boselli per decifrare il fenomeno bolscevico e la galassia politica russa in ebollizione in quella convulsa fase storica. In fondo lui, come si è precisato, era sul territorio russo fin dallo scoppio della Grande Guerra.



Una cosa è certa: Bartolomeo non sottovalutò mai i bolscevichi e i suoi rapporti, se erano pari alle stringate considerazioni rubate a denti stretti da mio nonno, erano finalizzati a spiegare meglio e con puntualità gli eventi, fornendo un quadro attendibile di possibili modus operandi. Le osservazioni di Bartolomeo non trascuravano neppure la specifica situazione in atto in Ucraina (che era segnata da forti spinte autonomiste) e che in seguito lo scrittore Michail Bulgakov rappresentò ne "La Guardia Bianca (Gli ultimi giorni dei Turbin)", opera che piacque molto a Stalin nel suo adattamento teatrale. L'atmosfera in cui la diaspora russa viveva dopo la Rivoluzione era segnata da stupore, sconcerto, delusione e amarezza per la fine dello zarismo, ma anche dagli opposti sentimenti di coloro che nella nuova Russia vedevano motivi di speranza e di cambiamento. Alcuni di coloro che appartenevano a famiglie aristocratiche finirono per simpatizzare per i rossi e passare dalla parte dei rivoluzionari. È probabile che Boris fosse uno di loro e ancora negli anni Venti a Sanremo era aperto un Hotel de Russie, che offriva alla clientela servizi in lingua russa. L'architetto che aveva progettato la Chiesa ortodossa di Sanremo, ad esempio, concepì per il regime bolscevico il mausoleo di Lenin. Tutti questi sentimenti non risparmiarono dunque il centro matuziano a riprova che Sanremo è un luogo dove si scrive la Storia.



I fedeli ortodossi sanremesi, legati in una speciale associazione, riuscirono a lungo a conservare un forte legame tra di essi, anche se ben presto, come era normale, furono infiltrati dai servizi sovietici all'estero. E anche in questo, Bartolomeo aveva visto lontano, conoscendo il carattere russo. Una volta mio nonno lo senti dire che l'animo dei russi era perfettamente rappresentato dal concerto numero due in do diesis minore di Sergey Rachmaninov. Affermazioni che il sanremasco fece a Vladivostok, snodo cruciale della rivoluzione e della controrivoluzione, durante le operazioni alleate a favore dei bianchi, come da memorie orali raccolte da mio nonno e a me tramandate come un romanzo, prima che lasciasse questo mondo il 3 ottobre 1970. Elementi che, per quanto frammentari, gettano luce su una stagione fondamentale di quello che sarà chiamato il secolo breve e su un protagonista in contro luce che, senza i racconti di mio nonno, sarebbe rimasto sepolto sotto la polvere del tempo, ma che, a giusta ragione, può considerarsi sul serio un personaggio di frontiera, un figlio di Sanremo ai confini della realtà. Un ruolo che interpreterà, a suo modo, nel 1929, un altro speciale sanremese, quell'Angelo, che attraversò la Russia e di là tornò con un ricco bagaglio di notizie e sensazioni, come abbiamo raccontato un'altra volta, e sui cui forse si tornerà un giorno. E oggi come oggi se Sanremo, come è stato autorevolmente scritto, diventa una serie TV nel suo complesso, lo si deve al modo di essere di un evento -città che crea e che perde, che si accende e si spegne, che si ama e si odia, che si distingue nel noto e nel meno noto, ma che resiste alle ondate della Storia e che risorge dalle sue ceneri come l'Araba Fenice, che seduce come le sue storie dell'intrigo e del mistero Perché anche tutto questo è Sanremo.





Pierluigi Casalino.