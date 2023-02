Calcio: domani l'Imperia torna al 'Ciccione' dopo due vittorie consecutive, i convocati per il Busalla

Dopo due trasferte consecutive, domani l'Imperia tornerà a giocare davanti al pubblico del ‘Nino Ciccione’ nella sfida contro il Busalla valida per la 22a giornata del campionato di Eccellenza.

Dopo la sessione di rifinitura odierna, Gian Luca Bocchi ha diramato la lista dei convocati per la partita. Tornano a disposizione della squadra Minasso, Morchio e Moro. Gli assenti tra i neroazzurri saranno Sancinito per squalifica e Campelli, Jebbar e Plando per infortunio.

Elenco dei convocati: Ardissone, Bourkaa, Bova, Cassata, Cella, Fatnassi, Gandolfo, Giglio, Guida, Lanteri, Massabò, Minasso, Morchio, Moro, Panaino, Polisena, Ravoncoli, Saviozzi, Taddei, Virga.