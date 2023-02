Festival di Sanremo 2023: il gruppo 'Santarosa' escluso non ci sta e scoppia la polemica

La storica band nata nel 1976 ad Arcidosso in Toscana ha aperto la settimana festivaliera con grande successo di applausi al gala della stampa al Victory Morgana ma non vederli al Festival ė stata un ingiustizia.

Al Professor Guido Feri manager e fondatore della storica band grossetana, l'uomo che riportò a Sanremo l' orchestra dal vivo, non và proprio giù il fatto di dover assistere al Festival di Sanremo dietro le quinte. “Il nostro brano, dice il Prof. Feri era competitivo e valido più di altri presentati in questi giorni sul palco dell' Ariston, il ‘Libro Violento della Vita’, la canzone scritta da Claudio Daiano e arrangiata da Pasquale Curcio, inviata alla commissione presieduta da Amadeus lo scorso 8 ottobre e non ammessa al Festival meritava di essere su quel palco”.

I Santarosa, vincitori di Sanremo Giovani 1989 durante il gala hanno voluto tributare il grande autore e compositore Claudio Daiano, autore di brani cantati dai Dik Dik come L' Isola di Wight, il Volto della vita di Caterina Caselli, Quelli erano giorni di Gigliola Cinguetti, Un pugno di sabbia dei Nomadi e Sei bellissima di Loredana Bertè presentata anche questa al Gala della stampa in versione integrale e del tutto originale, con un testo recitato dall' autore che era stata proposta al Festival come cover. I Santarosa hanno anche ricevuto i pubblici complimenti del direttore artistico del Gala Ilio Masprone che ha voluto i Santarosa per il tema di grande attualità.

"Anche il manager Marco Balestreri che abbiamo fortemente voluto con noi per curare vari aspetti ha detto di sì solo dopo aver ascolto il pezzo, ricordo la frase che mi disse, se la canzone fa schifo io non ci metto la faccia e dopo averla ascoltata e dopo aver ascoltato le canzoni in gara anche lui dice che al Festival ci stava tranquillamente".