Scommesse Sportive Online in Italia | I 5 Migliori Siti

I migliori siti di scommesse sportive online in Italia per bonus, reputazione, e varietà di scommesse

Cerchi i migliori siti di scommesse sportive che siano regolamentati, sicuri, e che offrano ottime quote e promozioni?

Ne abbiamo selezionati cinque, a cominciare da LeoVegas, una piattaforma completa con scommesse ma anche tanti giochi per casinò. Imbattibile la sua app per mobile.

È importante anche sottolineare che tutti i siti di scommesse presenti in questa guida hanno ottenuto la licenza ADM (ex AAMS) e quindi sono assolutamente affidabili e sicuri.

Non resta che scoprire quali sono!

I migliori siti di scommesse sportive italiani

LeoVegas : il miglior sito di scommesse sportive in assoluto

William Hill : il sito più conosciuto per le scommesse sportive

888 Sport : le migliori promozioni sulle scommesse sportive

Eurobet Casinò : il miglior sito per gli appassionati di ippica

StarCasinò : il sito con la selezione più vasta di giochi

NetBet : Una selezione eccellente di slot machine

LeoVegas - Il miglior sito di scommesse sportive online in Italia

L’Agenzia delle Dogane dei Monopoli (ADM) ha constatato la regolarità e completezza della documentazione e delle garanzie

presentate da LeoVegas Gaming Plc (P.IVA MT 2158 4020) e ha pertanto rilasciato la concessione numero 15011. Questa licenza garantisce ai clienti di LeoVegas Gaming Plc il pieno rispetto della regolamentazione italiana in materia di gioco a distanza. Termini e Condizioni generali di LeoVegas.it

Pro:

Vasta selezione di scommesse sportive

Più di 1.000 slot machine presenti

25 free spin senza deposito

Buone quote per il calcio

Eccezionale app per mobile

Sono presenti gli eSport

Contro:

Non sono presenti eventi sportivi in streaming

LeoVegas non ha bisogno di presentazioni: è uno dei migliori casinò online e tra quelli più famosi e un punto di riferimento per gli amanti delle scommesse.

Vanta più di 1 milione di giocatori nel mondo ed è una piattaforma di scommesse premiata più volte a livello internazionale:

“Online Gaming Operator of the Year” - Int. Gaming Awards (2022)

“Online Casino” - Global Gaming Awards (2022)

“Mobile Casino Product” - EGR Nordics Awards (2021)

“Casino of the Year” - Casino Grounds Awards (2021)

“Mobile and Casino Operator” - EGR Awards (2020)

Catalogo giochi e scommesse online: 4,9/5

Per quanto riguarda le scommesse online, la piattaforma di scommesse permette di scegliere lo sport su cui scommettere, per esempio calcio, basket, Formula 1, tennis, football americano ma anche eSport.

Dopodiché si può selezionare il Paese e poi la competizione, per esempio La Liga spagnola.

Sono chiaramente indicati gli eventi live su cui è possibile scommettere e quelli in arrivo a breve.

LeoVegas è uno dei casinò preferiti anche dagli amanti delle slot machine, visto che offre una selezione di titoli tra le più ampie del settore: oltre 1.000!

Le slot sono suddivise in 4 sezioni: Nuove, Megaways, Online e Jackpot, quindi sono anche molto facili da individuare in base alla categoria preferita.

Per quanto riguarda gli altri giochi da casinò, sono presenti vari tipi di roulette, blackjack, baccarat, poker, ecc. Non manca la sezione con i giochi live, in totale oltre 130.

Promozioni Sport: 4,9/5

Sulle scommesse sportive LeoVegas offre come bonus di benvenuto il 50% extra sulla vincita fino a 100 €. Poi sono presenti altre promozioni:

Scommesse Premium Special: le scommesse online vincenti ti fanno guadagnare punti. Con i punti ottenuti scali una classifica e puoi guadagnare fino a 500 € di bonus;

Speciale Calcio Italiano: se scommetti da mobile su Serie A e Serie B guadagni il 10% in più sulle vincite;

LeoVegas Live Club: vincite potenziate ogni settimana per chi scommette su eventi live;

Leo Pronostico: indovinando il risultato di alcune partite puoi vincere fino a 500 € di bonus reale;

A Tutta Inter: vincita potenziata del 10% sulle scommesse live da mobile per ogni partita dell’Inter.

Promozioni Casinò: 4,9/5

Ottime le promozioni di LeoVegas anche per quanto riguarda la sezione casinò: qui il bonus di benvenuto è fino a 1.000 € sui primi 3 depositi, più 225 free spin, di cui 25 senza deposito.

Non è finita. A questo bisogna aggiungere un bonus di benvenuto per il casinò live fino a 2.000 € su 3 depositi.

Per quanto riguarda le altre promozioni in corso ricordiamo solo Slot Plus che prevede un bonus del 50% fino a 100 € su alcune slot; Leo Fedeltà con un bonus fino a 1.000 € e poi una serie di bonus legati ai giorni e alle fasce orarie in cui si gioca.

Metodi di pagamento: 4,9/5

LeoVegas prevede un deposito minimo di 10 €, un prelievo minimo di 20 € e offre tutti i metodi di pagamento più comunemente utilizzati:

Carta di credito Visa/Mastercard

PayPal

Apple Pay

Skrill

Klarna

Sofort

PostePay

Bonifico bancario

Paysafecard

Valutazione finale: 4,9/5

William Hill - Il sito più conosciuto in Italia per le scommesse sportive online

Pro:

Sito online tra i più famosi al mondo

La più vasta selezione https://linkaly.net/go/williamhill-torinoggi-scommessesportive/di eventi sportivi

Numerose promozioni per le scommesse e casinò

Live streaming di eventi sportivi

Ottime quote per il calcio (testa a testa)

Assistenza clienti top

Contro:

Nessun bonus senza deposito

William Hill è uno dei nomi storici del betting, divenuto sinonimo di bookmaker e scommesse sportive. Dalla Gran Bretagna, da cui è partito nel lontano 1934, è arrivato a conquistare oggi ben 175 mercati nel mondo.

Ma William Hill non è solo pronostici. Infatti, offre al giocatore anche un ricco catalogo di giochi da casinò condito da promozioni a dir poco interessanti.

Catalogo giochi e scommesse online: 4,9/5

William Hill vanta una sezione casinò composta da centinaia di giochi per tutti i gusti, tra cui moltissime slot suddivise per categorie. Particolarmente ricca è la sezione Bingo e quella dei giochi con croupier dal vivo.

Ineguagliabile la sezione poker per la presenza di tanti tornei esclusivi.

Per quanto riguarda le scommesse online, William Hill è il numero 1, per cui anche il cliente più esigente verrà soddisfatto, grazie all’ampia selezione di sport, eventi e alla possibilità di seguirli in streaming.

Promozioni Sport: 4,9/5

William Hill è leader nelle promozioni relative alle scommesse online. I giocatori nuovi possono sfruttare un bonus di benvenuto di fino a 200 € sul primo deposito.

Grazie alla Quota Flash, si riceve una maggiorazione notevole su tutte le quote per un brevissimo periodo di tempo; Speciale Combo invece prevede maggiorazioni significative su combinazioni speciali dello stesso evento.

Infine, i clienti fedeli del WH Club ottengono bonus semplicemente giocando.

Promozioni Casinò: 4,8/5

William Hill come bonus di benvenuto offre il 25% fino a 10 €, il 100% fino a 300 € e 1.000 € per gli high roller. E in più: 20 € subito in Game Bonus e 200 giri gratis.

Chi è già cliente può usufruire di altre promozioni, la maggior parte delle quali varia continuamente. Il Bonus Twister con premi a sorpresa e La Caccia all’Oro con altri bonus cash che si ricevono semplicemente giocando alle proprie slot preferite.

Metodi di pagamento: 4,8/5

I metodi di pagamento su William Hill sono i seguenti:

Carte di credito Visa/Mastercard

Postepay

PayPal

Bonifico bancario

Neteller

Paysafecard

Voucher

Skrill

Valutazione finale: 4,8/5

888 Sport - Le migliori promozioni sulle scommesse sportive in Italia

Pro:

Presenti numerose promozioni sullo Sport

eSport presenti

Live streaming di eventi sportivi

Molti titoli esclusivi

Buone quote per il calcio

Bonus senza deposito di 20 € al casinò online e 8 € per il poker

Contro:

Manca l’assistenza telefonica

Creato nel 1997, 888 Sport è uno dei primi casinò online, il primo a essere autorizzato negli Stati Uniti. In Italia è stato lanciato nel 2016.

Si presenta con un’interfaccia intuitiva che consente al giocatore di individuare velocemente il gioco o la categoria che desidera. Sono in realtà tre piattaforme in una: Casinò, Poker e Sport.

Catalogo giochi e scommesse online: 4,7/5

La sezione per le scommesse sportive è molto ricca: calcio, basket, tennis, Formula 1, ciclismo, sci, nuoto, atletica ecc.

Ci sono migliaia di mercati aperti, soprattutto le scommesse testa a testa ed eventi live su cui scommettere a ogni ora del giorno e da godersi in streaming.

Al di là del classico menu di scommesse calcio non mancano gli eSport più famosi come League of Legends o Fortnite.

Per quanto riguarda il casinò, la pagina è ben divisa in Live Casinò, Slot, Nuovi Giochi, Jackpot, Giochi da Casinò, Esclusivo 888 con altre sottosezioni per orientarsi facilmente nella giungla di oltre 800 giochi totali.

Ricordiamo la presenza della sezione specifica sul poker con numerose versioni di questo popolare gioco da tavolo e anche tanti consigli pratici per giocare.

Promozioni Sport: 4,9/5

Il bonus di benvenuto è fino a 100 € sulla prima ricarica a cui si aggiungono 5 € da spendere nel casinò. Per i giocatori registrati ci sono diverse promozioni:

Toto 8 che nei fine settimana consente di vincere 888 €

5 € di bonus sulle multiple ogni settimana

5 € di bonus ogni giorno sulle scommesse vincenti quotate almeno 5.0

Ulteriori premi per clienti fedeli

Promozioni Casinò: 4,7/5

Il bonus di benvenuto per il casinò è del 125% fino a 500 € e in più ci sono 20 € senza deposito. Insomma, niente male. Per quanto riguarda le promozioni, 888 Sport si conferma un eccellente casinò: ci sono jackpot ogni giorno pari mediamente a 6.000 €.

Inoltre il giocatore già iscritto può ricevere da 10 a 100 giri gratis ogni lunedì, poi c’è la Ruota della Fortuna con premi fino al 500% o un bonus dell’800% e ancora altre promozioni specifiche per il poker.

Metodi di pagamento: 4,7/5

I metodi di pagamento accettati da 888 Sport sono:

Carte di credito/debito Visa e Mastercard

ApplePay

Bonifico bancario

Postepay

Skrill

Neteller

PayPal

Paysafecard

Valutazione finale: 4,7/5

Eurobet Casinò - Il miglior sito di scommesse sportive italiano per gli appassionati di ippica

Pro:

Sezione Ippica molto ricca

30 free spin alla registrazione

Vasta selezione di scommesse Serie A

Buone quote per il calcio internazionale

Migliori bonus di benvenuto

Oltre 900 slot

Contro:

La maggior parte delle promozioni sono di breve durata

Eurobet Casinò è tra i siti di scommesse e di casinò più noti in Italia e nel mondo. Il suo logo lo ritroviamo spesso sulle maglie delle squadre di Serie A e di altri campionati sportivi grazie ai contratti di sponsorizzazione stipulati.

Catalogo giochi e scommesse online: 4,8/5

Nella sezione per le scommesse spicca la presenza dei Virtuali (con bonus annessi) e della Nuova Vetrina Ippica, la sezione dedicata alle scommesse equestri particolarmente ricca e curata con tantissime possibilità di scommettere, potendo anche guardare le corse in streaming.

Una piattaforma di scommesse come Eurobet offre naturalmente la più ampia scelta, non solo per gli amanti del calcio però anche per tutti gli altri sport - fino alle quote per le scommesse ping pong.

Per quanto riguarda i giochi, spicca la presenza invece di oltre 900 slot machine, di cui molte esclusive. Ce ne sono oltre 80 con jackpot che arrivano anche a 2 milioni di euro!

Ricchissima anche la sezione casinò, divisa in Casinò, Legend, Live. E poi Bingo, Poker e anche un gratta e vinci online con in palio un montepremi fino a 1.000.000 di euro.

Promozioni Sport: 4,6/5

Dopo il primo deposito si ricevono 5 € sulle scommesse sportive più un bonus del 50% sull’importo depositato fino a 300 € con diverse restrizioni.

Per quanto riguarda le altre promozioni, per lo più sono di breve durata e per eventi specifici. Sono presenti però sempre i bonus per le multiple e il Cashout: il giocatore viene pagato prima che il biglietto risulti vincente se rinuncia a parte dell’importo.

Promozioni Casinò: 4,5/5

Eurobet Casinò offre 30 giri gratis sulla slot Blue Wizard alla registrazione, poi 10 € di bonus dopo aver effettuato il deposito e un bonus del 100% fino a 1.000 €.

Sono numerose le promozioni su slot, poker e altri giochi, ma bisogna affrettarsi perché la maggior parte scade entro pochi giorni.

Metodi di pagamento: 4,7/5

I metodi di pagamento previsti su Eurobet Casinò sono i seguenti:

Carte di credito Visa/Mastercard/Maestro

Neteller

Onshop

PayPal

Postepay

Skrill

Okto Cash

Voucher

Bonifico bancario

Bollettino postale

Paysafecard

Valutazione finale: 4,6/5

StarCasinò - Sito di scommesse sportive con la più vasta selezione di giochi di casino

Pro:

· Più di 1.300 giochi

· Sezione con tanti giochi arcade

· Free spin illimitati su Starburst per 7 giorni

· Buone quote per il calcio

· Vasta selezione di scommesse Serie A

· Numerosi riconoscimenti internazionali

Contro:

· Bonus cashback sulle scommesse con numerose restrizioni

· A volte difficile trovare una quota

L’ultima piattaforma di scommesse online con cui chiudiamo la nostra classifica è StarCasinò che gli appassionati di scommesse online e di casinò online sicuramente conoscono.

Tanti i riconoscimenti ricevuti da StarCasinò:

· Migliore operatore casinò 2019 e 2020

· Migliore operatore del servizio clienti 2022

· Migliore campagna marketing 2022

· Migliore operatore socialmente responsabile

· Innovazione prodotti in-house

Catalogo giochi e scommesse online: 4,8/5

Tutti i principali tornei italiani e internazionali, le scommesse dal vivo, un’interfaccia intuitiva dove selezionare comodamente tutti gli eventi o consultare le statistiche e i risultati: StarCasinò Sport garantisce il massimo divertimento agli scommettitori.

Non ci si annoia mai su StarCasinò grazie alla presenza di oltre 1.300 giochi che, naturalmente, è impossibile elencare. Sono tutti giochi che si possono provare gratis senza effettuare il deposito.

Da sottolineare la presenza della sezione con giochi arcade per gli appassionati delle sale giochi degli anni ’80 e ’90.

Promozioni Sport: 4,6/5

Per le scommesse StarCasinò ha previsto un cashback del 50% fino a 50 € ma con diverse limitazioni: per ricevere il bonus, sarà considerata valida solo la prima scommessa piazzata, che contenga almeno 4 eventi a quota uguale/maggiore a 1.50

Per chi è già cliente c’è un bonus multipla che permette di aumentare le vincite fino al 300%.

Promozioni Casinò: 4,7/5

Il bonus di benvenuto prevede un cashback fino a 200 € più 50 free spin senza deposito.

Inoltre per 7 giorni dopo la registrazione ci sono free spin illimitati sulla slot Starburst: per esempio, depositando 10 € si ricevono 10 giri gratuiti, depositando 20 € se ne ricevono 20 e così via.

Per chi è già iscritto sono presenti tante altre promozioni su slot, roulette, blackjack.

Metodi di pagamento: 4,8/5

· Carte di credito Visa/Mastercard/CartaSi

· Skrill

· Moneybookers

· Neteller

· Postepay

· PayPal

· Paysafecard

· Epay

· OkShop

· MuchBetter

Valutazione finale: 4,6/5

Come abbiamo selezionato i migliori siti di scommesse sportive online in Italia

Per decidere la classifica dei migliori siti italiani di scommesse sportive abbiamo messo al primo posto la sicurezza.

Tutte le proposte presentate infatti hanno licenza ADM, sinonimo di affidabilità. Una volta soddisfatto questo prerequisito, gli altri criteri di valutazione sono i seguenti:

Selezione di scommesse e giochi da casinò

Tutti i siti presenti in questa classifica vantano una sezione scommesse online ricchissima che offre infinite possibilità allo scommettitore.

Sono presenti sempre i principali tornei italiani e internazionali, numerosi eventi su cui scommettere, c’è la possibilità di effettuare pronostici live e, nella maggior parte dei casi, di seguire le competizioni in streaming con le migliori quote.

Altrettanto ampio è il ventaglio dei giochi da casinò tra i quali è impossibile annoiarsi.

Bonus e promozioni

Un altro importante parametro che abbiamo tenuto in considerazione è la presenza di bonus di benvenuto consistenti, sia per la sezione per le scommesse che per quella Casinò.

Ma è altrettanto ricca la gamma di promozioni a disposizione degli utenti che sono già iscritti.

Metodi di pagamento

I migliori siti di scommesse online devono prevedere un ampio ventaglio di opzioni di pagamento, per il deposito e per il prelievo.

Tutti i casinò online che vedi nella classifica in alto soddisfano questo requisito perché supportano tutti i sistemi di pagamento più comunemente utilizzati.

Perché LeoVegas è il miglior sito italiano di scommesse sportive?

LeoVegas è uno dei siti più famosi per scommettere e giocare online.

Ecco alcuni dei suoi punti di forza:

Scommesse ed eSport: il sito vanta una vastissima selezione di eventi sportivi in Italia e nel mondo su cui scommettere, non solo il calcio e il basket però compresi gli eSport che molti altri siti non hanno.

Slot machine: se oltre a scommettere ti piace anche giocare alle slot machine, sappi che LeoVegas ne ha oltre 1.000, quindi è impossibile annoiarsi.

Promozioni: sono tante le promozioni che il sito offre sia nel casinò che per la sezione di scommesse. Per esempio, scommettendo da dispositivo mobile su Serie A e Serie B si guadagna il 10% in più sulle vincite.

Migliori siti di scommesse sportive in Italia – Domande frequenti

Qual è il miglior sito di scommesse online?

Tra i migliori siti di scommesse online c’è il pluripremiato LeoVegas, con un’ampia selezione di giochi anche per casinò, e William Hill, punto di riferimento per scommettitori in 175 Paesi nel mondo.

Quali sono le scommesse più sicure?

Non esistono scommesse sicure. Esistono però eventi che possono verificarsi con maggiore probabilità di altri: sono quelli che i siti di scommesse quotano meno. Inoltre, scommettere su uno sport o su un evento di cui non si sa assolutamente niente aumenta il rischio di perdere la scommessa.

Quali sono le scommesse più facili?

Un consiglio per individuare le scommesse online più facili è quello di studiare le statistiche dei vari campionati (nel caso del calcio) e di individuare quelli dove la media gol è più elevata. Lì c’è statisticamente maggiore probabilità che si verifichino over 2,5.

Quali sono i migliori siti per scommesse sportive?

LeoVegas, William Hill, 888 Sport, Eurobet Casinò e StarCasinò sono sicuramente tra i migliori.

Chi ha le quote più alte?

I siti di scommesse riportati in questa pagina hanno ottime quote e, soprattutto, hanno anche bonus di benvenuto migliori di altri siti concorrenti.

Perché le quote si abbassano?

Le quote che cambiano rappresentano un’importante indicazione per gli scommettitori. Le quote si abbassano perché è sopravvenuto un fatto nuovo, per esempio una squadra ha conquistato la salvezza o è stata condannata alla retrocessione anche senza giocare e questi eventi potrebbero avere conseguenze sulle motivazioni dei giocatori.

I 5 migliori siti italiani di scommesse sportive – Comparazione

Ecco quali sono i 5 migliori siti di scommesse sportive recensiti in questa pagina e le loro caratteristiche principali.

Ricordiamo che tutti questi siti di scommesse sono operatori con licenza ADM.

LeoVegas: il pluripremiato LeoVegas non ha solo una vastissima sezione Sport ed eSport, ma è anche uno dei casinò online più forniti. Basti pensare che offre al giocatore una selezione di oltre 1.000 slot. LeoVegas propone anche alcuni dei migliori bonus sul mercato: per le scommesse offre il 50% extra sulla vincita fino a 100 €.

William Hill: William Hill è uno dei bookmaker più longevi del settore, attivo dal 1934, ed è presente in ben 175 Paesi. È possibile scommettere su tutti i principali eventi sportivi in Italia e nel mondo e i giocatori possono godersi le gare anche in streaming. I giocatori nuovi possono sfruttare un bonus di benvenuto di fino a 200 € sul primo deposito.

888 Sport: anche 888 Sport offre una vastissima scelta di sport e giochi da casinò, inclusi eSport e live streaming di eventi sportivi. Colpisce la presenza di numerosi titoli esclusivi e del bonus senza deposito sia per il casinò che per le gare sportive. Il bonus di benvenuto per le scommesse è fino a 100 € sulla prima ricarica.

Eurobet Casinò: Eurobet Casinò è un altro dei nomi più conosciuti nel nostro Paese. Tra i punti di forza vanno sottolineati la sezione ippica quanto mai completa, ottimi bonus di benvenuto sulle scommesse e casinò, 30 free spin alla registrazione e la presenza di ben 900 slot. Offre un bonus del 50% sull’importo depositato fino a 300 €.

StarCasinò: difficile battere il catalogo giochi di StarCasinò che comprende oltre 1.500 titoli. Da evidenziare la presenza di giochi arcade per appassionati, free spin illimitati per 7 giorni su una slot e, per quanto riguarda le scommesse, un cashback del 50% fino a 50 €.

Come iscriversi ai siti di scommesse sportive online italiani

La procedura per iscriversi a un sito di scommesse online non è molto laboriosa.

Prendiamo LeoVegas, per esempio.

Step 1: Apri il sito di LeoVegas

· Per prima cosa, apri la pagina di LeoVegas

· Clicca il tasto verde “Registrazione” in alto a destra

Step 2: Inserisci i dati

· La finestra che si apre ti chiede di inserire indirizzo email e numero di cellulare

· Seleziona l’offerta di benvenuto e accetta le condizioni e il contratto a destra

Step 3: Effettua un deposito

· Visualizza tutte le opzioni di pagamento e seleziona quella desiderata

· Ricorda che il deposito minimo è di 10 €

· Sei pronto a fare una scommessa su una delle tue squadre preferite!

Pronti a cominciare con le migliori scommesse sportive in Italia?

Abbiamo recensito alcuni dei migliori siti di scommesse, a cominciare da LeoVegas.

In questa ricerca abbiamo analizzato le loro caratteristiche: selezione di eventi sportivi e giochi da casinò, bonus, promozioni, sistemi di pagamento accettati.

Non ti resta che scegliere il tuo preferito e cominciare a scommettere sulle partite delle squadre Milan, Lazio, Bayern Monaco, o chiunque sia la tua squadra del cuore.

Qualunque cosa tu scelga, ricordati sempre di giocare responsabilmente e senza esagerare.

