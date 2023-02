Tennis, ad aprile torna la Rolex Montecarlo Master: venduto già l'80 per cento dei biglietti (Foto)

È nei saloni del Monte-Carlo Bay Hotel & Resort che David Massey, direttore del torneo, ha svelato giovedì scorso, lo schema della prossima edizione del Rolex Monte-Carlo Masters che si svolgerà dall'8 al 16 aprile sui leggendari campi in terra battuta di Monte-Carlo Country Club, presieduto dalla signorina Mélanie-Antoinette de Massy.

Organizzato dalla Société Monégasque pour l'Exploitation du Tournoi de Tennis, il Rolex MonteCarlo Masters è il primo torneo europeo nella categoria ATP Masters 1000. Un evento di fama internazionale, che dal 1928 dà il via alla stagione in Principato, e che beneficia insieme a Rolex, title sponsor, della fedeltà di prestigiosi partner, quali BNP Paribas, Emirates, Maserati, Sergio Tacchini, Replay, Generali, Dunlop, Monte-Carlo Société des Bains de Mer e Adecco, responsabile del reclutamento di quasi mille persone. Perché, come il Gran Premio di Formula 1, il Monaco Yacht Show, l'intero principato vibrerà, per una settimana, al ritmo del Rolex MonteCarlo Masters.

Dopo aver presentato una breve retrospettiva dell'edizione 2022 che è stata segnata dalla seconda vittoria consecutiva di Stefanos Tsitsipás in singolare e della coppia Rajeev Ram/Joe Salisbury (Stati Uniti/Inghilterra), in doppio, David Massey ha annunciato il calcio d'inizio di questa 116esima edizione che dovrebbe essere data dal greco, campione in carica, durante un sorteggio all'Hôtel Hermitage.

Venerdì 7 aprile alle 17 sarà trasmesso in diretta su Monaco Info. Una formazione che si preannuncia altrettanto eccezionale, anche se solo l'elenco definitivo dei 45 giocatori ammessi automaticamente al tavolo finale sarà noto il 14 marzo 2023, data ufficiale di chiusura delle iscrizioni all'ATP, il direttore del torneo monegasco sembra molto fiducioso del plateau 2023. Novak Djokovic, numero 1 del mondo, e Rafael Nadal, che dovrebbe tornare alla ricerca del 12° titolo monegasco, erano tra i primi a registrarsi.

David Massey ha raccomandato agli appassionati di tennis di prenotare il proprio posto il prima possibile, sul sito ufficiale, perché come ogni anno, il torneo, che ha accolto 131.610 spettatori sul suo sito e guardato da oltre 76,5 milioni di spettatori, suscita vero entusiasmo: l'80% dei biglietti è già venduto.

Volendo affermare le sue radici mediterranee, la nuova gestione del torneo monegasco ha presentato i bozzetti del futuro villaggio, che è stato completamente ridisegnato e modificato, così che tutte le terrazze sono orientate con vista mare. “Ho avuto la possibilità per decenni di viaggiare per tutti i tornei del circuito ATP. E posso per affermare che il nostro sito eccezionale è eccezionale, sia in termini di posizione geografica, sia esposizione a sud fronte mare, unica per la tavolozza di colori che offre in tutto il giorno", osserva David Massey, successore di Zeljko Franulovic. E continua: "Siamo orgogliosi della nostra identità mediterranea e, in accordo con la nostra partner, abbiamo voluto proporre una nuova carta grafica, ispirata all'onda del mare, con un colore che unisce il verde delle tribune e l'azzurro del mare”.

Dopo aver ricordato che il torneo, in collaborazione con BNP Paribas, aveva rilanciato lo scorso anno 30.707 euro a beneficio del Centro Ospedaliero Princesse Grace e offerto 200 posti in grazie al personale ospedaliero, gli organizzatori hanno deciso di sostenere, nel 2023, l'associazione GEMLUC (raggruppamento di imprese monegasche nella lotta contro il cancro) finanzia la ricerca e attrezzature all'avanguardia. Ribadendo la volontà di continuare lo sviluppo del torneo, nella continuità delle azioni effettuato dai suoi predecessori, David Massey ha annunciato che la tradizionale giornata dei bambini sarà proposta domenica 9 aprile, così come la Grande Nuit du Tennis, una serata di gala organizzata ogni anno dal 1992 nella mitica Salle des Étoiles dello Sporting Monte-Carlo.