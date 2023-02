Pallanuoto: in vasca solo la formazione femminile della Rari Nantes, domani alla Sciorba di Genova

Si avvicina il weekend che vedrà in vasca soltanto una squadra di pallanuoto della Rari Nantes Imperia. Sarà quella femminile che, domani alle 19 alla piscina Sciorba di Genova, affronterà la Locatelli, per la quinta giornata del campionato di Serie A2 femminile. Arbitrerà il signor Francesco Di Peso.

Turno di riposo per l'intera Serie A2 maschile che ripartirà, sabato 18 febbraio, con la sfida casalinga tra i giallorossi e Torino81. Ottimi risultati, nel frattempo, arrivano dal settore nuoto con medaglie e crono importanti registrati alla seconda prova regionale di categoria.

Emma Balbis vince i 200 Misti e si piazza seconda nei 400 Misti. Anna Balbis al primo posto nei 50 Rana e terza nei 50 Stile Libero. Nella categoria Ragazze, Nicole Imbesi è seconda nei 200 e nei 400 Misti. Buonissime prestazioni di Martina Rigardo tra le Ragazze e di Elisa Cifelli e Martina Trevianelle nelle Cadette. Martina Acquarone stampa il tempo per i Campionati Assoluti di Fondo negli 800 metri, Emanuele Pandolfi vince i 50 Rana e Mirco Scaramuccia è terzo assoluto nel concentramento nei 100 Dorso.

Sensibili miglioramenti per Edoardo Campi nei 100, 200, 800 Stile e 400 Misti. Filippo Sala fa il tempo per gli Italiani di Mezzo Fondo negli 800 e 1500. Oltre a migliorarsi nei 400 Misti. Arriva il personale nei 200 Farfalla (primato assoluto della competizione) per Daniele Vernaleone e così anche Stefano Marzorati e Gianluca Gandolfo nella Rana.