Imperia: elezioni Amministrative, il PD conferma l'anticipazione, sarà Laura Amoretti il candidato a sindaco

Il segretario del Partito Democratico di Imperia, Massimiliano Cammarata, in documento votato dalla stragrande maggioranza insieme al vice Segretario, ai Consiglieri comunali Chiarini e Risso, al Segretario provinciale dei Giovani Democratici Corigliano, dai GD cittadini, da due ex Assessori regionali Barbagallo e Vassallo oltre che dai due ex Segretari provinciali Manti e Mannoni, ha confermato le anticipazioni pubblicate questa mattina dal nostro giornale (QUI), sulle intenzioni del partito per la candidatura a Sindaco alle prossime elezioni amministrative.

“La città di Imperia – evidenzia Cammarata - ha bisogno di rinnovamento, nelle persone, nel modo di operare, nel modo di gestire la Pubblica Amministrazione. In questi anni si è assistito alla concentrazione di potere, all'uomo solo al comando, allo svuotamento delle già ridotte competenze del Consiglio comunale. A questo decadimento democratico, rispondiamo con i nostri valori: inclusione, partecipazione, solidarietà, politiche attive contro la disoccupazione, le discriminazioni, le disuguaglianze e parità di opportunità, attenzione allo sviluppo sostenibile con transizione ecologica, digitale e nuove infrastrutture a misura di cittadino”.

Il PD Imperiese, quindi, dopo mesi di assiduo lavoro, ha individuato la candidatura indipendente alla carica di Sindaco di Laura Amoretti: “Come quella più vicina e capace di rappresentare un largo schieramento, politico e civico, e i valori descritti da portare all'attenzione della cittadinanza, in vista delle prossime elezioni comunali. Una candidatura moderna, innovatrice, di una donna già impegnata da tempo nelle Istituzioni, come Consigliere Regionale di Parità, in grado di rappresentare la candidatura più inclusiva possibile e di traguardare il superamento dell'attuale fase amministrativa”.

“Chiediamo quindi al PD di Imperia di impegnarsi in questa prospettiva – terminano - e di attivarsi da subito per l'allargamento dei confini della coalizione oltre ad un indispensabile ed intenso lavoro per la predisposizione delle liste per il consiglio comunale che dovranno rappresentare al meglio il PD nella città di Imperia in tutte le sue sfaccettature e peculiarità”.