73° Festival: sul palco di piazza Colombo il grande ritorno de La Rappresentante di Lista a Sanremo

Il live de La Rappresentante di Lista in piazza Colombo (foto Isabella Rizzitano)

Per la quarta serata del 73° Festival di Sanremo il grande ritorno de La Rappresentante di Lista.

Il duo si è collegato dal Suzuki Stage per la diretta con il palco dell'Ariston sulle note di “Diva” e “Ciao ciao”.

Poi il concerto è proseguito per i 1.500 di piazza Colombo. E domani sarà il momento del gran finale con Achille Lauro.