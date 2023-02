Cosa regalare al tuo partner per il suo compleanno: le migliori idee

Il compleanno del proprio partner può risultare spesso uno scoglio per le difficoltà sul regalo da fare. Non sempre le idee fluiscono nel migliore dei modi e capita raramente di essere decisi sin dall’inizio sull’acquisto e l’organizzazione per la consegna nei tempi. Per evitare di impantanarsi e di risultare in ritardo coi tempi, è bene raccogliere i pensieri e le opzioni da inserire in una lista. Successivamente si valutano le idee più originali e sorprendenti, in modo tale da avere tra le mani un regalo di compleanno con i fiocchi. Per sconfiggere ogni dubbio, ecco le migliori idee su cosa regalare al proprio partner per il suo compleanno.

Viaggio

Una delle idee più apprezzate è sicuramente quella di regalare al proprio partner un viaggio alla scoperta di nuovi posti. In alternativa, se dovesse festeggiare gli anni durante il periodo estivo, si può optare per una rilassante crociera che comprende diverse tappe. Per potersi assicurare un pacchetto completo, basta rivolgersi a qualunque agenzia di viaggio, e successivamente si può pensare ad una confezione originale.

Corsi di cucina

Per apprendere gli affascinanti segreti dell’alimentazione mediterranea e dei prelibati piatti italiani, regalare al proprio partner dei corsi di cucina è la soluzione giusta. Se colui che compie gli anni è interessato ad imparare tecniche nel settore della cucina, ci sono diversi corsi finalizzati all’insegnamento, anche in base alla tipologia che si sceglie. Ci sono infatti seminari sulla preparazione della pizza, dei dolci e di qualunque altro piatto, dunque resta solo da scegliere quale o quali corsi regalare al proprio partner.

Macchinetta del caffè

I regali migliori si celano dietro le cose più semplici. Una macchinetta del caffè potrebbe essere un regalo particolarmente apprezzato per il compleanno del proprio partner, soprattutto se è in atto una convivenza. Ci sono tantissime tipologie di macchinette del caffè, comprese di cialde e capsule a seconda della compatibilità, e può rivelarsi un acquisto assolutamente utile se il festeggiato lavora in smart working o passa diverso tempo tra le mura domestiche.

Kit per il sushi

Se il proprio partner è un amante del sushi, per addentrarsi nella preparazione del cibo giapponese a base di pesce, ci sono appositi kit. Consigliato l’acquisto delle bacchette in metallo per poter anche degustare i piatti lavorati grazie al kit, un regalo sorprendente. Gli accessori forniti in dotazione sono utili per velocizzare la preparazione, e per effettuarla in una sola scatola.

Kindle

Partner appassionato di libri? Allora non essere al passo coi tempi sarebbe un peccato, data la soluzione economica e digitale rappresentata dal Kindle. Una volta effettuato l’acquisto del modello, il festeggiato non dovrà fare altro che scegliere i libri da scaricare. Per lo più le versioni digitali sono gratuite oppure a prezzi davvero bassi. Infine, è un’opportunità per poter leggere fumetti, romanzi o storie di qualunque genere avendo sempre tutto a portata di mano, con un prodotto leggero e facilmente trasportabile.

Kit per birra artigianale

Una delle idee più originali per un regalo di compleanno, consiste nel fornire al proprio partner un bel kit per poter produrre birra artigianale in casa. Il processo è semplice e si svolge con praticità, tramite la combinazione di soli 4 ingredienti quali luppolo, lievito, acqua e malto. La birra sarà fermentata in due settimane e successivamente contenuta in un barile in acciaio inossidabile, con un risultato finale che farà felice colui che l’ha preparata seguendo le istruzioni del manuale.

Proiettore

Un regalo originale ed imperdibile, soprattutto con l’avvento delle piattaforme streaming per film e serie TV, non può che essere un proiettore. Il costo varia a seconda delle funzioni e della qualità audio-video, ma generalmente si può optare anche per un prodotto nella media. Importante che si possa collegare a PC, tablet, televisore e smartphone, in modo tale da poter proiettare le immagini sia di eventi sportivi che di programmi televisivi o film.