Le vacanze estive rappresentano un momento di tranquillità e di distacco dalla quotidianità vissuta per gran parte dell’anno. Ma solitamente si pensa alla calda stagione solo come un periodo di spiaggia e mare, mentre le opportunità sono tante e ben distinte tra loro. Basta farsi un’idea sulle attività che si desiderano provare, oppure eventi particolari da poter vivere soltanto in estate. La lista potrebbe risultare lunga, ma è necessario concentrarsi su qualche luogo o azione originale da svolgere nei tre mesi stagionali. Allo scopo di fornire diverse opzioni tutt’altro che banali, ecco 5 idee per le vacanze estive.

Viaggi di gruppo

Una delle idee più originali e sorprendenti sono i formidabili viaggi di gruppo. Solitamente si usa partire in gruppo per mete lontane, e in tal modo si riescono a ridurre i costi per condividere con un gran gruppo di persone, sia itinerari che alloggio. Le opportunità offerte sono innumerevoli, in diverse parti del mondo, dall’Asia all’Africa. Se si preferisce un viaggio all’insegna dello spiritualismo e delle nuove conoscenze di usi e costumi, visitare l’India e la Thailandia potrebbe essere la soluzione più interessante. Anche un’avventura può risultare elettrizzante, e dunque i safari africani rappresentano la chiave di svolta per una vacanza estiva fuori dal comune.

Trekking

Fare trekking col caldo estivo non sembra una delle attività più appassionanti da svolgere durante i 3 mesi di questa stagione, eppure possono esserci tante località da percorrere senza essere abbattuti dalle ondate di calore. In particolare, oltre gli itinerari più classici delle Alpi e delle Dolomiti, sono altamente suggestive zone del Nord Italia come la montagna del Cervino in Valle d’Aosta ed il Lago d’Orta in Piemonte. Inoltre, se si vuole optare per un percorso tra la montagna e il mare, in Liguria ci sono le Cinque Terre: un’escursione unica per colori e profumi presenti. Ecco che, infine, c’è la Lombardia da citare per il Sentiero del Viandante. Per quanto riguarda l’estero, Madeira in Portogallo è la meta più affascinante per il trekking tra mare e natura.

Località balneari poco conosciute

Il panorama italiano è ricco di località balneari da prendere in considerazione per una vacanza estiva. Ma piuttosto che dirigersi nei posti più frequentati da cittadini e turisti, perché non concedersi la scoperta di posti altrettanto meravigliosi ma più nascosti? Ad esempio, vicino Catania c’è la zona di Aci Trezza dove si stagliano diverse scogliere raggiungibili facilmente in barca, con un mare cristallino. Le Marche offrono un ambiente composto da affascinanti colline con villaggi tradizionali e case storiche. Ma lungo la costa, soprattutto nei pressi del monte Conero, si trovano spiagge meravigliose e intime. Alghero è una località imperdibile per le sculture naturali e gli scorci che offre, inoltre il mare è sempre limpido e azzurro. Al largo della costa di Palermo si trova un’altra isola paradisiaca tra rocce e acqua, quella di Ustica.

Borghi di montagna

La montagna offre borghi bellissimi e suggestivi, in grado di rappresentare una valida alternativa al mare per vivere un’estate fresca e serena. Lasciarsi abbracciare dal vento e dalla natura in rustiche casette di legno, potrebbe essere una boccata d’aria fresca per chi cerca paesaggi mozzafiato ed estrema tranquillità. In Italia ci sono numerose zone che presentano queste caratteristiche, soprattutto il Canale di Tenno in Trentino ed il Borgo di Sutrio in Friuli. Altri borghi di montagna consigliati sono: il Chianale in Piemonte; il Cison di Valmarino in Veneto; il Montefalco in Umbria.

La fioritura della lavanda

In estate avviene uno spettacolo particolare a cui si può assistere se si conoscono i luoghi adatti: la fioritura della lavanda. La famosa pianta viola è in grado di sprigionare un profumo fresco e gradevole, in grado di allietare chi si trova nei paraggi. Si può scegliere di mettersi in viaggio verso diversi posti italiani per ammirare questo processo naturale assolutamente meraviglioso. Ad esempio, per citarne alcuni: in Tuscania nel Lazio; la Notte Viola a Casola Valsenio in Emilia-Romagna; la Festa della Lavanda in Campania a Santa Chiara a Presenzano.