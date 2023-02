Sanremo: ciclista cade da solo nell'entroterra, mobilitazione di soccorsi e intervento dell'elicottero

Mobilitazione di soccorsi, nel primo pomeriggio di oggi poco dopo le 13, sulla strada provinciale 56, nell’entroterra di Sanremo.

Per cause ancora in via d’accertamento un ciclista è caduto, senza il coinvolgimento di altri mezzi. E’ scattato l’allarme e, sul posto, è stato fatto intervenire il personale medico del 118 che ha chiesto anche l’ausilio dell’elicottero.

Sul posto è arrivato Drago che, dopo il trattamento sul posto, ha portato il ciclista in ospedale al ‘Santa Corona’, a causa di un trauma addominale, in codice rosso di massima gravità. Presente anche l’ambulanza di Sanremo soccorso.