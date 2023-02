Il porto di Arma di Taggia torna ad essere navigabile, prossimo passo l'analisi del materiale sul fondale

L'ordinanza firmata dalla Capitaneria è maturata dopo l'acquisizione dei rilievi batimetrici effettuati con un sub nelle scorse settimane. È stato appurato che è presente circa un metro, in alcuni punti anche di più, sufficiente a garantire il passaggio delle barche dei diportisti.

"Ringraziamo per l'attenzione la Capitaneria di Sanremo e in particolar modo la comandante Isabella De Luca e il comandante della delegazione di spiaggia di Arma di Taggia, Davide Fusco. Con il sindaco, gli uffici e i rappresentanti di Lega Coop siamo stati ricevuti nei giorni scorsi e abbiamo collaborato fin dall'inizio per riuscire a ripristinare la navigabilità del porto, sia per il nostri pescatori che dovevano poter tornare a lavorare sia per le numerose persone che amano pescare per passione. Cercheremo di essere altrettanto celeri dare il via alla messa in sicurezza del nostro porto" - commenta l'assessore Manuel Fichera