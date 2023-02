CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, venerdì 10 febbraio 2023

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film alla Sala 2 del cinema Imperia di Oneglia e alla Sala 2 dello Zeni di Bordighera

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso per il Festival della Canzone italiana

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

Chiuso per il Festival della Canzone italiana

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Chiuso per il Festival della Canzone italiana

Roof 2 (tel. 0184 506060)

Chiuso per il Festival della Canzone italiana

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Chiuso per il Festival della Canzone italiana

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Chiuso per il Festival della Canzone italiana

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

Chiuso per il Festival della Canzone italiana Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Chiuso per il Festival della Canzone italiana

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- GLI SPIRITI DELL' ISOLA – ore 21.15 - di Martin McDonagh - con Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon, Barry Keoghan, Pat Shortt - Drammatico - "Irlanda, 1923. I migliori amici Pádraic e Colm s'incontrano da una vita alle due del pomeriggio per qualche pinta al pub e le solite chiacchiere. Un giorno, però, Colm non apre la porta di casa all'amico, e in seguito, costretto a fornire una spiegazione, afferma di averne abbastanza di lui e di non voler spendere un minuto di più in sua compagnia. Devastato e incapace di accettare la cosa, Pa'draic cerca l'aiuto della sorella e poi del parrocco perché parlino con Colm, ma quest'ultimo non solo non ritratta, ma minaccia il peggio se Pa'draic non lo lascerà in pace. Mentre sul continente infuria la guerra civile, sull'immaginaria isola di Inisherin, che si è sempre considerata al riparo dal conflitto, l'allontanamento di due amici fraterni innesca ugualmente una serie di conseguenze e un'escalation di atrocità…”

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

- TITANIC (3D) - ore 20.45 – di James Cameron - con Leonardo Di Caprio, Kate Winslet, Billy Zane, Kathy Bates, Frances Fisher, Bill Paxton, Gloria Stuart – Drammatico/Romantico - "Jack e Rose sono due giovani amanti che trovano l'infinito amore nel viaggio dell'"inaffondabile" Titanic. Ma quando il transatlantico si scontra con un iceberg nel freddo mare del Nord Atlantico, il loro amore viene sconvolto e si trasforma in una corsa mozzafiato per sopravvivere al disastro…”

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

- MAGIC MIKE – THE LAST DANCE – ore 21.15 - di Steven Soderbergh - con Channing Tatum, Salma Hayek, Ayub Khan-Din, Nancy Carroll, Caitlin Gerard – Commedia/Drammatico - "Mike Lane è di nuovo senza soldi, lavoro e affetti. Non è più nemmeno ‘Magic’, visto che non balla da tempo. Ora fa il barman qua e là, e ad un party di beneficenza dove mesce i cocktail viene riconosciuto da Kim, una ragazza che dieci anni prima alla sua festa di iniziazione in una confraternita universitaria ha usufruito dei servigi di Mike e dei Re di Tampa. Kim rivela il passato del barista-stripper al suo capo, Maxandra Mendoza, multimiliardaria in aria di dispute legali e divorzio con il marito inglese magnate dei media. Maxandra chiede a Mike una performance privata, e dopo essere finiti a letto lei ha in mente come sfruttare i numerosi talenti di lui: lo porterà con sé a Londra e gli affiderà la regia di ‘Isabel Ascendant’, testo teatrale da rivoltare e farlo diventare un manifesto di libertà e potere femminile…”

Voto della critica: ***

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- THE SON – ore 21.15 - di Florian Zeller - con Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby, Zen McGrath, Hugh Quarshie - Drammatico - "Peter Miller è un professionista di successo in procinto di accettare un importante incarico nell'imminente campagna presidenziale. Ha una giovane moglie, Beth, e un figlio nato da poco. Tutto sembra filare a gonfie vele, nonostante la stanchezza di Beth che deve gestire il neonato da sola, ma sulla porta del loro appartamento compare Nicholas, il figlio adolescente che Peter ha avuto dall'ex moglie Kate. Kate non riesce più a gestire quel teenager ombroso che marina la scuola e sembra avercela col mondo, e ha accettato la richiesta del figlio di andare a vivere dal padre e dalla donna per cui è stata lasciata. Peter dovrà fare i conti con la presenza del figlio ma anche con i suoi sensi di colpa e con il suo vissuto famigliare…”

Voto della critica: ***

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- ASTERIX E OBELIX – IL REGNO DI MEZZO – ore 21.00 - di Guillaume Canet - con Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Vincent Cassel, Jonathan Cohen, Marion Cotillard, Zlatan Ibrahimovich - Commedia - "Nel 50 A.C. la Gallia è quasi interamente terra romana, fatta eccezione per un'irriducibile sacca di resistenza: il grande Cesare non è ancora riuscito, infatti, ad averla vinta sul villaggio dell'Armorica in cui vivono Asterix e Obelix. Romani e Galli si ritrovano ora di nuovo gli uni contro gli altri nella lontana Cina, dove l'imperatrice, vittima di un colpo di stato, ha affidato la sua bella e unica figlia, Fu Ji, al mercante Maidiremaïs e, per suo tramite, ai nostri eroi con i baffi, mentre l'usurpatore Deng Tsin Quin ha chiesto e ottenuto l'appoggio delle sterminate legioni di Cesare…”

Voto della critica: **

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.mymovies.it