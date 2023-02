Sui sentieri della guerra partigiana tra Liguria e Piemonte, a Imperia presentati gli itinerari della Resistenza (video)

La linea di cresta che separa la Valle Arroscia dalla Valle Argentina con il monte Grande che è la cima più elevata della Val Carpasina è uno degli itinerari della Resistenza più importanti non solo della Riviera di Ponente ma del Nord Ovest.

Nell’ambito del progetto europeo Interreg Alcotra Scoprire per Promuovere, la Regione Liguria, il Gip Fipan e la Città Metropolitana di Torino, partner del progetto è stato presentato presso la sala multimediale della Camera di Commercio l’itinerario transfrontaliero curato insieme all’Istituto storico per la Resistenza di Imperia.

Con i suoi archivi e la sua biblioteca, le sue iniziative culturali ed editoriali, oggi l’Istituto storico per la Resistenza di Imperia costituisce non solo un insostituibile punto di riferimento per gli studi locali sulla Resistenza e sulla Storia Contemporanea ma un vero e proprio laboratorio scientifico impegnato nei settori della divulgazione e della didattica in collaborazione con le scuole e il Dipartimento di Storia Moderna e Contemporanea dell’Università di Genova; non meno che in quelli della conservazione documentale.