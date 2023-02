Il saluto (e il consiglio) del Maestro Iginio Massari per i ragazzi dell'Istituto Alberghiero di Taggia

Iginio Massari, il maestro pasticcere per eccellenza ha voluto rivolgere un consiglio ai ragazzi dell'Istituto Alberghiero di Arma di Taggia. L'abbiamo raggiunto a bordo della Costa Smeralda, la nave da crociera del Festival di Sanremo dove, insieme al suo staff, il Maestro sta realizzando un dolce da dedicare alla kermesse canora. Durante il press tour organizzato dal gruppo Costa, Massari ha voluto rivolgere un consiglio affettuoso ai giovani studenti dell'Istituto Ruffini.

"Cari ragazzi quello che voglio dirvi, ci sono mestieri e professioni. Le professioni sono tutti laureati. Chi fa funzionare le mani ha un mestiere e il mestiere vi darà sicurezza nel futuro. I soldi vanno e vengono ma il mestiere rimarrà la ricchezza che non vi abbandonerà mai. Se i libri li mettete sotto il cuscino non pensate che riuscirete a imparare, bisogna leggerli più volte e oggi pensare di sapere solo l'italiano o il vostro dialetto vi sbagliate perchè il mondo è piccolo e più lingue vi aprono le porte del mondo intero. Ciao a tutti" - questo quanto ha detto Iginio Massari per i ragazzi dell'Alberghiero di Arma di Taggia.