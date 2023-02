Sanremo: via Volta imbrattata da deiezioni canine, la segnalazione di una lettrice

"Buongiorno,

segnalo lo stato dei marciapiedi, in particolare il lato mare di via Volta nel tratto di fronte alle scuole, dove molti amici degli animali conducono i loro cani a fare i bisogni sia liquidi, sia solidi e gassosi. Mi chiedo per quale ragione i nostri figli/nipoti siano costretti a camminare su batteri, portandoli all'interno delle loro aule scolastiche e allo stesso modo i residenti in quel tratto di strada, non possano evitare di infettare le loro abitazioni. Chiedo a codesta Asl1 di voler valutare l'oggettiva condizione igienico-sanitaria relativa al citato tratto di pubblica via e voler assumere gli eventuali provvedimenti del caso.

Giannetta Conio-Sartore".