Impossibilità di prenotare visita medica urgente, lo sconcerto di una lettrice malata di anemia

“Gentile Direttore,



ho 38 anni e mesi fa mi è stata diagnosticata una grave forma di anemia. Il mio medico di base mi ha subito prescritto una visita ematologica urgente, perché dovevo iniziare al più presto una cura che solo un ematologo può somministrami. La triste realtà è che sono mesi che non faccio che chiamare il Cup per ottenere tale visita; e nonostante l'alta priorità mi viene detto che non c'è disponibilità, da nessuna parte. Le stesse operatrici del Cup non sanno darmi una risposta quando chiedo loro come sia possibile.

Com'è possibile che in tutta la provincia e oltre, da novembre non si trovi un posto libero per una visita ematologica urgente? E mi domando anche se sia giusto che la nostra sanità pubblica abbia tali lacune; perché non tutti hanno la possibilità di rivolgersi privatamente per farsi curare. Telefono, giorno dopo giorno, mese dopo mese e l'unica risposta che ricevo dalle operatrici, dispiaciute quanto me, è che non c'è posto. Non c'è posto. La mia anemia ha raggiunto livelli tali che una forte perdita di capelli mi ha provocato chiazze di alopecia su tutta la testa; il mio sistema immunitario è molto debole. Mi trovo ormai da mesi in queste condizioni.

Vorrei chiedere a chi di dovere: se la pandemia ci ha insegnato l'importanza della prevenzione, perché questa, avviene di fatto solo tramite le vaccinazione? Visite ed esami non sono ugualmente indispensabili per la tutela della salute? E mi chiedo ancora: che razza di futuro pensate di offrire ai vostri cittadini smantellando la sanità pubblica? Sempre che vogliate offrircene uno degno di questo nome...

S. D.”.