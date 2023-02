Target: Autofficina Basso, esperienza e professionalità al servizio dei clienti

L’autofficina Basso nasce nel 1968, dopo diversi anni Marco Basso e suo cugino Roberto decidono di entrare a far parte dell’attività un tempo gestita dai loro padri. Oggi i titolari sono sempre più convinti della scelta di tanti anni fa di prendere in gestione l’autofficina e di impiegare tempo e passione in questo nuovo percorso.

L’azienda è officina autorizzata Fiat e Fiat Professional perché tratta anche i veicoli commerciali. I servizi che offre l’autofficina Basso sono molteplici, infatti non sono solo meccanici, elettrauti e gommisti ma offrono anche servizi di riparazione e di decarbonizzazione dei motori.

I dipendenti dell’officina si occupano inoltre del montaggio di sistemi antifurto, di sistemi GPS assicurativi, dell’assetto delle ruote, della ricarica dell’aria condizionata e della calibrazione ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) che è sempre più diffusa sui veicoli di ultima generazione.

Un altro dei servizi offerti al clienti è la sanificazione dell’auto, grazie all’utilizzo dell’ozono si possono uccidere rapidamente i microrganismi ed è anche molto efficace contro la polvere. Il veicolo risulterà completamente rigenerato e rinnovato. Ad ogni tagliando l’officina Basso consiglia la sostituzione del filtro antipolline, molto spesso causa principale di cattivi odori e bassa qualità dell’aria nel veicolo.

Dal punto di vista meccanico, tutti i componenti dell’impianto di climatizzazione sono soggetti ad usura, particolarmente il compressore, per sostituirlo il team dell’officina aprirà il sistema di raffreddamento, sicuramente una di quelle operazioni che non è possibile fare senza l’aiuto di esperti.

Negli anni i titolari e il loro team hanno frequentato numerosi corsi di aggiornamento e hanno acquistato attrezzatura all’avanguardia perché quello delle auto è un settore in continua evoluzione. Per mantenere sempre un contatto con i clienti e fidelizzarli l’officina ha il sito internet e social come Facebook e Instagram seguiti da esperti del settore.

(Riprese e montaggio di Matteo Giovannini)

