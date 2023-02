Gli atleti del Judo Club Sakura Arma di Taggia A.S.D. in gara a Manesseno nel ‘24° Trofeo Nazionale Gino Bianchi’ di Ju-Jitsu

Nello scorso week-end ha avuto luogo a Genova Manesseno un importante Trofeo di Ju Jitsu, il "24° Trofeo Nazionale Gino Bianchi".



Questa gara ha dimostrato di avere veramente dei numeri eccezionali, con la partecipazione di 480 atleti iscritti, appartenenti a tutte le classi: bambini, fanciulli, ragazzi, esordienti A, esordienti B, cadetti, juniores, seniores. Le Società partecipanti erano 32, provenienti da 10 regioni del territorio nazionale.

Grandi sono state le emozioni vissute dagli atleti: al palazzetto di Manesseno erano presenti tutti gli atleti ancora in vita del Maestro Gino Bianchi, che hanno potuto rivivere le esperienze passate. A dare lustro alla gara era la presenza del Presidente della Commissione Nazionale Ju-Jitsu Fijlkam, M° Antonio Amorosi, che si è congratulato con i responsabili della A.S.D. Tegliese, organizzatori dell' evento.



Il Judo Club Sakura Arma di Taggia a.s.d. ha partecipato con orgoglio a questa manifestazione, portando in gara i suoi atleti praticanti il Fight System.

Il loro comportamento ha soddisfatto i Tecnici M° Andrea Molinari e Manuela Ferrigno, che hanno commentato: "E' stata una gara molto interessante, i ragazzi hanno potuto fare una bella esperienza. I risultati ci hanno soddisfatto molto, tenendo conto che non tutti gli atleti hanno grandi esperienze agonistiche, ma hanno saputo trarre il meglio da questa esperienza, sia dal lato tecnico che agonistico".



La classifica finale degli atleti è stata:

- Cicala Mattia - 1° classificato

- Antellini Elisa - 2° classificata

- Antellini Noemi - 2° classificata

- Secchi Diego - 2° classificato

- Zavaglia Kristian - 3° classificato



Gli atleti Brignole Daniele e Crepaldi Roberto hanno avuto modo di fare un incontro amichevole, fuori dalla classifica, che ha dato loro la possibilità di fare una buona esperienza. Intanto continua la preparazione degli atleti, in vista della Coppa Italia di Ju-Jitsu, che si svolgerà a La Spezia l'11 e 12 marzo 2023.