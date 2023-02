Ciclismo: l'atleta ventimigliese Ilaria Sanguineti alla corsa a tappe 'Uae Tour Donne' negli Emirati

La ventimigliese Ilaria Sanguineti, che da quest'anno corre per la Trek-Segafredo, squadra World Tour, parteciperà alla breve corsa a tappe 'Uae Tour Donne', che si svolgerà negli Emirati Arabi.

La squadra, oltre alla presenza della giovane atleta ventimigliese, è composta dalla campionessa italiana Elisa Longo-Borghini e da Gaia Realini oltre altre due compagne straniere.

Nella gara la Sanguineti avrà la possibilità di mettersi in mostra in particolare nelle tappe con arrivo in volata, una sua specialità.