Taggia: Servizio Civile Universale, prorogata al 20 febbraio 2023 la scadenza del bando: due i progetti del Comune

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili ed il Servizio Civile Universale ha prorogato al 20 febbraio 2023, alle ore 14.00, la scadenza per presentare le domande per il Servizio Civile Universale. Il bando è destinato ai giovani tra i 18 e i 28 anni.

Per l’anno 2023 l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Taggia ha attivato due progetti destinati a un totale di otto operatori volontari. Il primo progetto coinvolgerà due ragazzi nelle attività collegate ai due servizi per la prima infanzia presenti sul territorio comunale (Nido d’infanzia Girotondo e servizio domiciliare Le Bollicine); il secondo progetto sarà dedicato invece all’attività con gli anziani: due operatori si concentreranno in particolare sull’assistenza e l’animazione, mentre altri due volontari si occuperanno di servizi legati anche al territorio e alla cultura.

Il Comune di Taggia nell’ottica dell’inclusione, ha inoltre messo a disposizione due posti per ragazzi con disabilità. Tale nuova misura pertanto darà l’opportunità ai giovani con disabilità psichiche e fisiche, e a prescindere dal grado di disabilità, di candidarsi.

Gli aspiranti volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domande On Line (DOL) raggiungibile tramite il seguente link: https://domandaonline.serviziocivile.it/. Le iscrizioni dovranno quindi essere inviate entro e non oltre le 14.00 del 20 febbraio 2023.

L’impegno chiesto ai volontari è di 25 ore settimanali, per un totale di 12 mesi, ed è previsto un contributo di 444 euro mensili, oltre a un percorso di orientamento al lavoro e la certificazione delle competenze.

Il Servizio Civile Universale opera nel rispetto dei principi della solidarietà, della partecipazione, dell’inclusione e dell’utilità sociale, anche a vantaggio di un potenziamento dell’occupazione giovanile. Un’opportunità importante che ormai da anni il Comune di Taggia mette a disposizione dei giovani, ottenendo sempre ampio riscontro.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali chiamando il numero +39 0184 476222 in orari di ufficio o scrivendo ai seguenti indirizzi di posta elettronica: servizisociali@comune.taggia.im.it – a.longhi@comune.taggia.im.it