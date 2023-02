Sanremo: dipendente dello Stato Civile in malattia e ufficio scoperto, la protesta di un nostro lettore

Un nostro lettore, Angelo Toga, ci ha scritto per segnalare un disservizio amministrativo all’ufficio dello Stato Civile di Sanremo:

“Da inizio gennaio l’unica persona preposta per le pratiche di separazione e divorzi si trova in malattia e, pertanto, non ci sono sostituti per espletare le relative pratiche. Ho telefonato una quindicina di volte in tutti gli orari d’ufficio, ho trasmesso 6/7 email e mi sono recato due volte presso gli uffici dove, oggi il personale della reception mi ha confermato che l’ufficio è vuoto. A quanto pare non ci sono sostituti che svolgono tale funzione e il pubblico si ritrova, come il sottoscritto, a non poter avviare nessun tipo di procedura. Mi chiedo come una città come Sanremo si ritrovi in una situazione del genere. Il problema sussiste da tempo e chiedo cortesemente all’Amministrazione di intervenire”.