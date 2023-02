Volley: risultati molto positivi nel weekend per le squadre della scuola di pallavolo Mazzucchelli

Nel fine settimana da poco concluso per la Scuola Di Pallavolo Mazzucchelli sono scese in campo diverse formazioni, in quattro partite.

Sabato la Conad City Mazzu Under 13 femminile, nel campionato Csi ha ospitato il San Pio X Loano 2. Match molto positivo quello delle ragazze matuziane che, con un'ottima prestazione, sono riuscite ad ottenere la vittoria e i 3 punti. Coach Fabrizio Cane, allenatore della Conad City Mazzu: "Partita molto positiva, le ragazze hanno giocato molto bene mostrando notevoli progressi disputando un buon match. Ottime fasi sia in attacco che in difesa ma la cosa più importante è stata la coesione della squadra che sbagliando poco e nulla ha portato a casa un'ottima vittoria".

Le Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzucchelli hanno affrontato, anche in questo caso, il San Pio X Loano nella partita valida per il campionato Under 14 femminile Csi. Incontro molto faticoso quello andato in scena in quel di Sanremo dove le padroni di casa green sono riuscite ad ottenere i 3 punti vincendo, con non poca fatica, per 3-2. Nuovamente coach Cane: "Vinciamo per 3/2 una partita molto combattuta. Tutte le ragazze sono scese in campo e tutte, allo stesso modo, hanno dato il proprio contributo per il raggiungimento della vittoria giocando bene e di squadra. Non nego che ci sia stata qualche piccola sbavatura che dovremmo correggere ma sono comunque contento della prestazione".

Domenica la MO.DE Distribution Mazzu ha affrontato l'Albenga Volley Rossa nella partita valida per il campionato Under 16 femminile Fipav ottenendo una bella vittoria per 3-0, nella quale la squadra è riuscita ad esprimere un buon gioco con ottime azioni in fase d'attacco. Di seguito i parziali dei set: 25-9, 25-7 e 25/15.

Per concludere è andata in scena alle l'incontro valido per la 3a Divisione Femminile Fipav tra la Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzucchelli e il Bordivolley. Le ragazze matuziane sono riuscite ad imporsi 3-0 (25-19, 25/15 e 25/15) con una prestazione molto convincente nonostante la stanchezza delle partite dei giorni precedenti si sia fatta sentire. Coach Fabrizio Cane si reputa nel complesso soddisfatto di questo fine settimana ad alto livello delle sue ragazze che hanno dimostrato di saper esprimere un'ottima qualità di gioco pur essendo sotto pressione a seguito di una partita dietro l'altra.