Pallavolo, alti e bassi per le squadre della Nlp Sanremo (Foto)

Fine settimana impegnativo per le squadre della Nlp Sanremo. In serie D NLP Controcorrente ancora in affanno contro la squadra del Finalmaremola. A Pietra Ligure le ragazze di Michela Valenzise, prive nuovamente di alcune titolari, non riescono ad impensierire le avversarie se non per un set. "Si spera di recuperare l'organico completo per il rush finale nella lotta per la salvezza" -commenta la Nlp Sanremo.

L'under 16 C.R.M. Centro Rieducazione Motoria viene sconfitta in un match a senso unico contro le avversarie del Diano Marina per 3-0.

Bella vittoria invece in 2^ divisione per le atlete di coach Silvia Cimino che in una gara combattuta hanno fatto loro la gara al tie break 3-2 contro Alassio. "Una bella partita giocata punto a punto da entrambe le formazioni" - fa sapere Nlp Sanremo.