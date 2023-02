“Il Video Festival di Imperia non deve finire”, la solidarietà di attori e registi per Fiorenzo Runco

Il Video Festival di Imperia che rischia di finire in soffitta ha sollevato le reazioni e anche attestati di stima per l’organizzatore Fiorenzo Runco da parte di amici che hanno seguito appassionati l’evento che ha superato anche i confini regionali.

Il giornalista di Report Danilo Procaccianti, nel suo post sui social, ha ricordato il documentario sul latitante Matteo Messina Denaro realizzato con Fabrizio Lazzaretti che aveva ricevuto il suo primo premio proprio al Video Festival di Imperia a dimostrazione della sensibilità di Runco e di tutti i tuoi collaboratori rispetto a temi difficili e di difficile divulgazione. “Oggi leggo che il Video Festival potrebbe 'chiudere per sempre e non posso fare altro che scriverti queste mie poche parole per mostrarti la mia vicinanza e sottolineare la miopia di chi non sa riconoscere un patrimonio enorme come il Video Festival. Per me significa 'famiglia' calore e tanti amici e non può finire così”.

Si dice “sconcertato” Domenico Iannacone, autore, giornalista e regista: “Una delle rassegne più prestigiose nel panorama nazionale della tv e degli audiovisivi in genere, rischia di scomparire. Ho sempre pensato in questi anni di vicinanza a voi che la perseveranza e la capacità di imporvi come vetrina non soltanto per Imperia ma per tutta la regione Liguria, vi avesse messo al riparo da situazioni di questo tipo. Evidentemente sbagliavo. Ho immaginato che la sensibilità e l’intelligenza degli uomini delle istituzioni, a tutti i livelli, avessero a cuore la cultura e il valore di iniziative come la vostra, ma è stata solo una vana illusione. E ‘ evidente che ora non ci si può rassegnare alla fine di questa esperienza”.

E’ dispiaciuto anche l’attore, regista e doppiatore Riccardo Leto: “Il Video Festival è pur sempre un festival cinematografico e vederlo chiuso fa male, molto male, soprattutto per noi artisti. In questo momento storico Dio solo sa di quanto ne abbiamo bisogno di persone e professionisti come Fiorenzo Runco Quindi tieni duro e soprattutto guarda avanti e da questa situazione, che capisco "misera", trai vantaggio e ricomincia con qualcosa di nuovo che ti dia ancora entusiasmo! Io so che ci riuscirai. E se avessi bisogno di una mano, concreta e non per dire, io ci sono e ci sarò sempre. Le persone come te vanno sempre elogiate e spinte a dare sempre qualcosa che gli altri non possono e non potranno mai dare, perché troppo limitate'. Ma noi sappiamo che la verità sta da un'altra parte”.