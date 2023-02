L'Under 19 della Union Rugby riviera si impone ad Alessandria nonostante l'uomo in meno

Importante successo della Union Rugby Riviera under 19 nel performante campionato ligure piemontese di categoria. Il dato più rilevante è nel come, non nel quanto. Infatti, la squadra si presente sul campo dell’Alessandria con 15 giocatori, senza nessuno in panchina.

Numeri già risicati in partenza e molti infortuni condannano ad una perdurante precarietà. In più, dopo dieci minuti si infortuna Tobia Doria Miglietta. Lunedì si valuterà il danno, che sembra essere di natura muscolare. Per questo la Union giocherà tutta la partita di fatto in 14. Nonostante l’inferiorità numerica, emerge nel contesto una certa classe e capacità di adattamento dei ragazzi, dato che alcuni di loro giocavano forzatamente fuori ruolo. In ogni caso prestazione maiuscola e volitiva, con quattro mete che valgono il punto di bonus offensivo e un rientro in classifica. Segnature di Chiappori, Avondolio, Kwabena da Rocha e Rossi. Plauso dunque ai corsari, di nome e di fatto.

Ora si è alla vigilia di due confronti di alto livello con le prime della classe, dal Monferrato al Biella. Si tratta di un campionato molto complesso e oneroso per le società, che si sobbarcano trasferte su percorsi anche più lunghi rispetto a quelli della seniores. Non mancano evidenti problemi nella categoria. Alcuni ragazzi giocano già nelle prime squadre, quindi vivono un doppio impegno e un più elevato rischio di infortuni. Si tratta di fatto della categoria più complessa, dato che si deve di fatto contrastare la disaffezione o l’abbandono sportivo in un periodo alquanto delicato della vita delle persone, momento di scelte anche formative e di eventuali partenze per motivi di studio e lavoro. Appare dunque necessaria una maggiore flessibilità federale in merito alle normative ad oggi vigenti.

Nello specifico, cercare di aiutare le società meno fortunate, anche perché partenti da bacini di utenza meno ampi. Il problema dei numeri è un problema reale, ma lo è anche quello delle multe comminate dalla Federazione per mancata presentazione. Si auspica dunque una riforma della categoria e dei regolamenti. A margine di questo assunto, la Union Rugby Riviera ha presentato anche la under 15. Compagine di grandi numeri quantitativi, in questo caso però soccombente di fronte alle Vespe di Cogoleto che stanno compiendo un grande lavoro ricostruttivo, particolarmente evidente nel contesto under 13 e under 15.

I risultati della settima giornata di under 19:

Urp Alessandria-Ur Riviera 18-22

Amatori Genova-Moncalieri 47-5

Unione Monferrato-Biella 40-20

Pro Recco-Nrg Collegno 20-0 (a tav.)

riposa: VII Torino

Classifica: Unione Monferrato punti 30, VII Torino 25, Biella (*) 20, Pro Recco (*) 15, Moncalieri 14, Amatori Genova 12, U.R.P. Alessandria 3, UR Riviera 3, NRG Collegno -3.

(* una partita da recuperare)

Under 15 – 12a giornata

Vespe Cogoleto-Union Riviera 36-7

Cus Genova-Amatori Genova Province dell’Ovest 22-38