I risultati del settore giovanile dell’Ospedaletti: vittoria in trasferta per i 2008, ai 2007 non basta la doppietta di Avandro

Il fine settimana delle formazioni giovanili orange si chiude con una vittoria e tre sconfitte. Successo in trasferta per i 2008 di mister Andrea Caverzan sul campo del Geova Calcio, mentre ai 2007 non è bastata la doppietta di Avandro per evitare la sconfitta contro il Campomorone Sant’Olcese. Battute d’arresto anche per la Juniores e i 2006.

I risultati del settore giovanile orange

Juniores

Veloce - Ospedaletti 3-1

Marcatori: Lombardi

Ospedaletti: 1 Tovoli, 2 Canale, 3 Vicari, 4 Bossi, 5 Caputo, 6 Affane, 7 Lombardi, 8 Di Rocco, 9 Recine, 10 Sabre, 11 Ceriolo. Allenatore: Alessandro Garelli

Allievi 2006

Campomorone Sant’Olcese - Ospedaletti 3-2

Marcatori: Traditi, Mema

Ospedaletti: 1 Galli, 2 Patrulla, 3 Mema, 4 Caffi, 5 Angeli, 6 Di Nicola, 7 Traditi, 8 Molinari, 9 Consalvo, 10 Sartori, 11 Cascone. A disposizione: 12 Sambito, 13 Di Michele, 14 Moglan, 15 D’Alessandro, 16 Raviola, 17 Magnani. Allenatore: Ivan Miatto

Allievi 2007

Ospedaletti - Campomorone Sant’Olcese 2-5

Marcatori: Avandro (2)

Ospedaletti: 1 Mariga, 2 Monterosso, 3 Burdilla, 4 Gonella, 5 Pafumi, 6 Pereira, 7 Kanina, 8 Coppola, 9 Avandro, 10 D’Amore,11 Luci. A disposizione: 12 Rondelli, 13 Zoccali, 14 Rondinone, 15 Lazri, 16 Cavalieri, 17 Abidi. Allenatore: Marco Anzalone

Giovanissimi 2008

Genova Calcio - Ospedaletti 1-2

Marcatori: Nervino, Anzalone

Ospedaletti: 1 Gallo, 2 Cirillo, 3 Nardini, 4 Pallanca, 5 Cirillo, 6 Pesce, 7 Borella, 8 Conrieri, 9 Nervino, 10 Anzalone, 11 Burlandi. A disposizione: 12 D’Andrea, 13 Maccario, 14 Ben Mzaker, 15 Magnani. Allenatore: Andrea Caverzan