Calcio, fine settimana impegnativo per la Polisportiva Vallecrosia Academy (Foto)

Fine settimana ricco di impegni per i ragazzi della Polisportiva Vallecrosia Academy. Sabato scorso trasferta per i Giovanissimi 2008 che hanno giocato sul campo del Pietra Ligure 1956. "I biancorossi sono stati protagonisti di un’ottima prestazione, hanno dominato la gara ottenendo moltissime occasioni da goal, purtroppo non tutte finalizzate. Sono stati bravi anche gli avversari, che sono riusciti a sfruttare le occasioni con rapidi contropiedi. La partita alla fine si è conclusa con un pareggio: 2-2. Gli autori biancorossi dei goal sono stati il capitano Nicolò Valente ed Vincent Albanese. Siamo soddisfatti per la crescita che ha mostrato tutto il gruppo” - commenta la Polisportiva Vallecrosia Academy.

Sul campo in erba dello ‘Zaccari’ a Camporosso, invece, domenica mattina gli Allievi 2006 hanno giocato contro i pari leva del Taggia. “Gara coinvolgente e corretta con belle azioni da entrambi le parti" - dice il Vallecrosia Academy - “L’incontro è terminato a reti inviolate: 0-0. Molta soddisfazione anche per i ragazzi della leva 2006 che continuano il loro percorso con determinazione e affiatamento”.

Sempre nella mattinata di domenica ma sul campo in sintetico dello ‘Zaccari’, la Polisportiva Vallecrosia ha ospitato un accentramento per i Piccoli Amici della leva 2016-17. Hanno partecipato le società limitrofe del Dolceacqua, dell’Us Camporosso e della PSV Don Bosco Vallecrosia. “È stata un’occasione di divertimento per i più piccoli, che attraverso il gioco e le varie attività iniziano a confrontarsi tra di loro” - sottolinea la società biancorossa.