Atletica Leggera: questa mattina al campo 'Lagorio' di Imperia i campionati regionali di corsa campestr

Si sono svolti stamattina, al campo ‘Lagorio’ di Imperia, i campionati studenteschi regionali di corsa campestre. Gli studenti si sono cimentati in una competizione di alto livello tecnico.

A premiare i primi classificati le massime autorità: il Sindaco di Imperia Claudio Scajola, l'assessore allo Sport Simone Vassallo, il Responsabile Provinciale del CIP Mirco Soleri e Il Presidente Regionale del Coni Antonio Micillo. I ragazzi hanno gareggiato con tecnica e audacia ottenendo ottimi risultati.

Primi posti nelle Cadette per l'Istituto Comprensivo ‘Quarto’ di Genova, nei Cadetti per il Comprensivo ‘Albenga 2’ di Savona, nelle Allieve primo posto per il Superiore ‘Pacinotti’ di La Spezia e, negli Allievi il Superiore ‘Patetta Cairo’ di Savona.

Oltre alle squadre accederanno alla fase nazionale anche gli individuali: per le Cadette Stella Pastine di Castelnuovo Magra con il tempo di 5.47,5 e, nei Cadetti Ludovico Trincheri di Imperia 7.15,3.