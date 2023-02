Sanità e politiche sociali: 167 farmacie aderiscono alla giornata della raccolta del farmaco

Sono 167 le farmacie liguri che aderiscono alla Giornata di Raccolta del Farmaco, l’iniziativa promossa dal Banco Farmaceutico giunta alla sua ventitreesima edizione. A partire da oggi e fino a lunedì 13 febbraio tutti i cittadini potranno donare uno o più medicinali da banco senza necessità di alcuna ricetta medica. Il fabbisogno regionale è di circa 50 mila confezioni di farmaci. Quelli che verranno raccolti andranno ad aiutare 62 realtà socio-assistenziali che si prendono cura sul territorio di oltre 15 mila persone in condizioni di povertà sanitaria, alle quali saranno offerte cure gratuite.

“Una settimana importante – spiega l’assessore alla sanità Angelo Gratarola – perché grazie alle farmacie e ai volontari sarà possibile raccogliere farmaci da banco che potranno essere distribuiti a chi ne ha più bisogno. Come gli alimenti e il suo banco alimentare anche il farmaco, con la raccolta di questa settimana, è un elemento importante della nostra vita e la Liguria anche in questa occasione sta dimostrando grande spirito di solidarietà e un grande cuore”.

“È un modo per stare vicini a chi ha bisogno, acquistando un farmaco che consente a chi si trova in difficoltà di essere curato – spiega l’assessore alle Politiche Sociali Giacomo Giampedrone - . Un bel modo di fare beneficienza accompagnato dalle associazioni, dai farmacisti e un bel modo di sentirsi dentro un sistema di servizi sociali che cerca di dare risposte ai più bisognosi”.

"Le farmacie genovesi e liguri - dichiara Giuseppe Castello, presidente di Federfarma Genova - aderiscono tradizionalmente con grande partecipazione alle iniziative di raccolta farmaci del Banco Farmaceutico e anche quest'anno non fa eccezione. Sono orgoglioso di dire che, dati alla mano, il nostro territorio risulta sempre fra quelli più generosi in termini di donazioni di farmaci, a conferma della grande sensibilità della categoria dei farmacisti nei confronti di chi è in difficoltà e anche della consapevolezza dell'importanza di garantire il diritto alla salute alle fasce più estese di popolazione, indipendentemente dalla disponibilità economica".

“Siamo pronti per la ventitreesima Raccolta del Banco Farmaceutico, che ha visto quest’anno un incremento importante delle farmacie aderenti sia in provincia di Genova, dove sono passate da 78 a 97, che nel resto della regione, con un impegno di oltre 500 volontari – spiega Giovanni de Francesco, delegato del Banco Farmaceutico per la sede territoriale di Genova – Confidiamo come sempre sulla generosità di tanti liguri ad aderire a questa iniziativa, compiendo un gesto di carità verso le persone che hanno più bisogno”.