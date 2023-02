Situazione del verde pubblico a Vallecrosia, Perri: "Le mie segnalazioni sono rimaste inascoltate"

“Nonostante le mie interpellanze e le continue segnalazioni anche da parte dei cittadini, questa amministrazione non solo non ascolta nessuno, ma il verde pubblico continua ad essere abbandonato”. Ad intervenire sull’argomento è il consigliere comunale di Vallecrosia Fabio Perri che continua: “Caro consigliere Perrone, le avevo segnalato circa 4 mesi fa sul solettone in presenza del Sindaco, mentre facevate un banchetto elettorale politico, diverse problematiche ed interventi necessari sul verde pubblico vallecrosino, ma ad oggi, nonostante le rassicurazioni ricevute, nulla è stato fatto. Motivo? Quando vi ho chiesto se dovevo inviare una comunicazione mi avete detto che non serviva, ed allora come mai non è stato ancora fatto? Mi riferisco ad i rami di un pino in Via san Vincenzo che ormai hanno avvolto completamente un lampione della pubblica illuminazione creando un problema di sicurezza per mancanza di luce e per rischio di rotture”.

“La dimostrazione di un’amministrazione assente – continua il consigliere vallecrosino -, attratta forse a concentrarsi in altro, la si nota facendo semplicemente una passeggiata in città per comprendere che il verde pubblico non è certo priorità di questa amministrazione e che ha bisogno urgentemente di manutenzione ordinaria. Palme, aiuole, giardini ormai sono abbandonate a se stesse, alberi che coprono i lampioni… è questo il verde pubblico a Vallecrosia? Viste le false rassicurazioni di intervento oggi ho appena segnalato e richiesto, a questo punto per iscritto, un intervento immediato tramite una lettera inviata in Comune e spero vivamente che le nostre segnalazioni questa volta vengano ascoltate, anche per conto di tutta quella cittadinanza che ama il verde e non lo trasforma in asfalto o cemento. Come molti cittadini che si lamentano, non si può continuare a vedere questo totale menefreghismo e mancanza di attenzioni verso un tema di fondamentale importanza come il verde, la natura, i giardini, gli alberi, i fiori e tutto ciò che oggi è green. Basti pensare che quest’anno anche al Festival di Sanremo il red carpet di moquette si è trasformato in Green carpet con fiori piante e prato...".

"L’Amministrazione Biasi aveva promesso di preservare il verde esistente invece sta agendo completamente all’opposto - conclude Perri -. Una promessa di quelle alla vecchia maniera di fare politica, bla bla bla…”.