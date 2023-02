Sanremo 2023: bouquet e composizioni fioristi AFFI protagonisti al Gran Gala della Stampa del Festival

Le creazioni floreali dell’Associazione Floricoltori e Fioristi Italiani (Affi) ritornano anche quest’anno al Festival della Canzone Italiana. Il team di professionisti Affi ha curato e seguito la composizione degli arredi floreali e dei bouquet donati ai protagonisti del Gran Gala della Stampa del Festival di Sanremo, svoltosi ieri sera (6 febbraio) al Victory Morgana Bay.

Insieme alla sammarinese Mara Verbena hanno lavorato al progetto decorativi Tony trentini e Francesco Andronaco. I tre hanno utilizzato ranuncoli cloni, anemoni e verdi di Sanremo coltivati dalla Cooperativa Tre Ponti, e collocati in composizioni a effetto in vasi Ale Import, su ogni tavolo del locale. Un premio speciale con relativo bouquet è stato consegnato dal sindaco di Sanremo Alberto Biancheri a una delle voci più belle e apprezzate della canzone italiana, Giorgia.

Il Gran Gala della Stampa, ripreso anche dalle telecamere di Rai 3, è stato organizzato per l’undicesimo anno consecutivo Dall’Associazione No Profit Cultura & Comunicazione in Partneship con Sanremo inthe World e con i patrocini di Comune di Sanremo, assessorato al Turismo, Casino Municipale, RAI Liguria, con la direzione artistica del giornalista torinese Ilio Masprone. Hanno condotto la serata Marino Bartoletti giornalista scrittore e Luana Ravegnini, conduttrice TV di Rai Due (Check-Up).