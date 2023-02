Taggia: si avvicina la rievocazione storica di San Benedetto, quest'anno la 40a edizione

Si avvicina l'evento tanto atteso e Taggia ha già iniziato a trasformarsi per fare un vero tuffo nel passato tornando indietro fino al 1625. Sono trascorsi quasi quattro secoli da quando i tabiesi decisero di ringraziare con una grande festa San Benedetto Revelli, vescovo di Albenga e protettore della città. Nei vari Rioni del paese si richiamano alla memoria gli avvenimenti salienti della storia passata come la carestia, la pestilenza, l’arrivo dei nobili e dei cardinali, i duelli cavallereschi e momenti di vita quotidiana con il mercato medievale. Il corteo storico di Taggia fa rivivere la processione della memorabile giornata del 12 febbraio 1626, data della prima processione in onore di San Benedetto Revelli.

L'attesa manifestazione, in programma il 24, 25 e 26 febbraio, giunge alla sua 40ª edizione e avrà come ospite speciale, il comico ligure Enrique Balbontin che si esibirà sabato 25 alle ore 18. Saranno tantissime le iniziative previste per una manifestazione unica nel suo genere. Un esempio è la mappa multimediale visitabile con un Qr-code, le pagine social network Facebook e Instagram e il nuovo sito www.sanbenedettotaggia.com

I dieci Rioni Tabiesi che parteciperanno: Orso, Trinità, San Dalmazzo, Paraxio, San Sebastiano, Santa Lucia, Pantan, Piazza Nuova, Ciazo, Pozzo.

Il PROGRAMMA

Venerdì 24 Febbraio

- Ore 17.00 Presentazione libro ‘Taggia Rievocata’ di Fulvio Cervini e Valter Martini, presso la Confraternita di San Sebastiano e Fabiano, in Piazza Cavour.

- Ore 21.00 Messa in costume presso il santuario della Madonna Miracolosa di Taggia

Sabato 25 Febbraio

- Ore 10.00 Apertura mercatino artigianato e prodotti tipici in Piazza Eroi Taggesi, Via Roma e Viale Mazzini

- Ore 15.00 Rievocazione grande battaglia del 1625 presso il Campo ippico Partecipano: la Compagnia della Picca e del Moschetto, Gruppo storico città di Grugliasco milizia paesana, Amaltea associazione storica culturale, Compagnia D'Armi Flos Duellatorum, Terciodee' Medici, Archibugeridi Monferrato, Soldo di Ventura, Gruppo Storico di Rapallo, Confraternita del Leone, La Cerchia

- Ore 17.30 2° Trofeo ‘La disfida dei rioni’ in Piazza Cavour

- Ore 18.00 Spettacolo di Cabaret con il comico ligure Enrico Balbotin

Domenica 26 Febbraio

- Ore 9.00 Apertura mercatino artigianato e prodotti tipici in Piazza Eroi Taggesi, Via Roma e Viale Mazzini

- Ore 9.45 – 13.30 Ambientazioni nei Rioni Tabiesi

- Ore 14.30 – 16.15 Esibizione dei gruppi storici in Via Soleri e Piazza Cavour

- Ore 15.30 Partenza Corteo Storico dalla piazza del Colletto formato dai musici, dai rappresentanti del Senato Genovese, dal Vescovo di Albenga con la corte, Gonfalone civico con scorta armata, dal Podestà, Priore e Anziani dai Rioni. Il percorso si snoda lungo i rioni del Colletto, San Dalmazzo, Bastioni, Ciazo, Orso, Confrarie, Pantano, San Sebastiano

- Ore 16.30 – 17.30 Gran finale con l’arrivo del corteo, lettura delle delibere e premiazioni, in Piazza Cavour.