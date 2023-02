Vela, a Sanremo va in scena l'ultimo atto delle Dragon Winter Series

Quarto ed ultimo atto delle Dragon Winter Series, a Sanremo, nello scorso fine settimana. Bellissime condizioni anche in quest’ultima serie ed un programma rispettato in pieno: cinque le prove portate a termine con uno scarto applicato.

Venerdì scorso sono andate in scena due prove con un ponente e due bullet per Beppe Zaoli. Sabato scorso, invece, una prova, sempre con vento di ponente, durante la quale si aggiudica il primo posto Fabio Mangione con JAVELIN. Domenica un bel levante sui dodici /14 nodi ha visto il doppio successo dei tedeschi di JAM.

Un podio completamente italiano dove a dominare quest’ultima tappa è stata Rock'N' Rolla For Emmara, timonata da Andrea Zaoli. Secondi JAVELIN di Fabio Mangione, davanti a Balthazar di Giovanni Stracquadaneo.

Nella classifica overall dell’intero campionato invernale classe Dragone si conferma al primo posto Rock'N' Rolla For Emmara, secondi i tedeschi di Jam, timonata da Christian Einfeldt. Terzo posto per i danesi di Tomahawk.

Lo Yacht Club Sanremo sarà ancora capitale di questa bellissima classe a marzo con l'International Italian Dragon Cup Paul & Shark Trophy e ad agosto con il campionato mondiale Wooden Dragon. "Grazie al prezioso supporto del Comune di Sanremo, in questi mesi invernali e nei prossimi primaverili certamente il turismo è stato e sarà incrementato dalla continua organizzazione di regate durante le quali i concorrenti possono trarre beneficio dalle meravigliose condizioni sia meteorologiche sia tecniche" - commenta lo Yacht Club Sanremo.