Vela, a marzo Imperia ospita la “Foiling Experience” con imbarcazioni di classe Waszp

Il Comitato I Zona organizza, il 22 e il 23 marzo, presso lo Yacht Club Imperia, la “Foiling Experience”, con imbarcazioni di classe Waszp.

La partecipazione è aperta a tutti gli interessati, in particolare l’attività sarà riconosciuta quale credito formativo agli istruttori federali, e per gli aspiranti istruttori sarà un'occasione per svolgere ore di formazione che saranno valide ai fini del raggiungimento delle 40 ore zonali richieste per il prosieguo del percorso formativo.

Le adesioni dovranno pervenire via mail a i-zona@federvela.it entro il 17 marzo 2023.