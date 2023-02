Pallavolo: vittoria al quinto set per la Grafiche Amadeo che rimane al secondo posto in classifica

Come previsto il palazzetto di Carcare di è dimostrato un campo molto insidioso per la Grafiche Amadeo, con i ragazzi di Garra che sono stati fin da subito aggressivi e competitivi mettendo in difficoltà la formazione sanremese.

Il primo set è staro vinto per 25-20 dal Carcare e poi è scattata la reazione della Grafiche Amadeo, vincendo il terzo e quarto set per 25-22 e 25-20. Molto teso e combattuto il quarto che poteva valere la vittoria per le Grafiche Amadeo che poi è uscita sconfitta per 25-22. Il tie-break è andato ai sanremesi per 15-13.

Con i 2 punti in classifica la Grafiche Amadeo rimane al secondo posto a 26 lunghezze, a pari merito con Volley Sabazia Vado Ligure, che ha battuto i primi della classe (Volley Lavagna) per 3-2, che 27.