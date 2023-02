Pallamano, fine settimana positivo: una vittoria e un pareggio per le squadre dell'Abc Bordighera (Foto)

Fine settimana impegnativo e positivo per le squadre di pallamano dell’Abc Bordighera. L’under 17 è tornata in campo, domenica mattina, per affrontare la partita di ritorno del campionato under 17 contro il Ferrarin Handball, andata in scena a San Donato Milanese (Mi).

“L'incontro è stato combattuto fin dal primo minuto con uno spunto maggiore da parte della squadra casalinga che è riuscita a portarsi in vantaggio alla fine del primo tempo con un risultato di 10 a 8” - hanno commentato i tecnici dell’Abc Bordighera - "Anche se alla fine del primo tempo il risultato non era favorevole per l'Abc, i nostri ragazzi hanno avuto un buono approccio iniziale alla partita. Il primo tempo è stato equilibrato e la differenza all'intervallo è stata fatta da alcuni particolari".

Nel secondo tempo l'Abc è rientrato in campo con una nuova grinta, data dagli allenatori durante la pausa, che ha spinto la squadra a riportare subito in pareggio il risultato. “Nella seconda parte di gioco, trenta minuti, l'Abc si è portata in vantaggio, costringendo il Ferrarin ad attuare una difesa ad uomo ma la migliore preparazione atletica dei nostri ragazzi e le buone rotazioni fatte dall'allenatore hanno scavato il gap che ci ha permesso di vincere" - ha sottolineato l’Abc Bordighera - “La squadra ha comunque dovuto stringere i denti cercando di mantenere il vantaggio, visto che era rimasta senza due giocatori, costretti a uscire a causa di due ammonizioni. Anche se il Ferrarin ha cercato di ribaltare il risultato l'Abc è riuscita a vincere con un totale di 24 a 22. Nel secondo tempo i ragazzi sono stati tutti bravi, finalmente una prestazione da leader del playmaker Matteo Anfosso, spettacolari alcune parate del nostro portiere Christian, decisivo nel mantenere il vantaggio guadagnato dai giocatori. Positivo l'esordio dei fratelli Mazzeo”.

Esordio casalingo, invece, per l’under 13 dell’Abc Bordighera. “Ottimo pareggio dei ragazzi dell’under 13 contro i francesi del Cavigal, che si sono rivelati avversari ostici, tecnici e anche fisicamente più forti" - hanno dichiarato gli allenatori dell'Abc Bordighera - "I nostri ragazzi non si sono persi d'animo e hanno tenuto testa passando in vantaggio sul finire del primo tempo e mantenendolo per buona parte del secondo, soprattutto grazie alle parate di Matteo che hanno mantenuto alto il morale della squadra”.

Il risultato finale e l'approccio mentale alla partita hanno reso gli allenatori molto contenti. "Si vedono molti miglioramenti in poco tempo" - hanno commentato gli allenatori - “Siamo sulla strada giusta e siamo pronti a ricominciare gli allenamenti per crescere ancora in vista del prossimo impegno”. La società Abc desidera ringraziare pubblicamente tutti i supporter, lo staff tecnico e gli sponsor.

Gli sponsor dell’Abc Bordighera sono: Era Food; Riello; Rollando; IR; Fusetti Giardini; Idrotecnica piscine Becagli e Roberto Rodo Fideuram.