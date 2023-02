Nel fine settimana scorso a Sanremo, quarto ed ultimo atto delle Dragon Winter Serie

Quarto ed ultimo atto delle Dragon Winter Series, a Sanremo, nel week del 3/5 Febbraio. Bellissime condizioni anche in quest’ultima serie ed un programma rispettato in pieno: cinque le prove portate a termine con uno scarto applicato.

Venerdì 3 Febbraio due prove con un ponente e due bullet per Beppe Zaoli. Sabato 4 Febbraio una prova, sempre con vento di ponente, si aggiudica il primo posto Fabio Mangione con JAVELIN. Domenica un bel levante sui dodici /14 nodi ha visto il doppio successo dei tedeschi di GER 1232 JAM.

Un podio completamente italiano dove a dominare quest’ultima tappa è stata ITA 79 ROCK'N' ROLLA FOR EMMARA, timonata da Andrea Zaoli. Secondi ITA 49 JAVELIN, di Fabio Mangione, davanti a ITA 44 BALTHAZAR di Giovanni Stracquadaneo. Nella classifica overall dell’intero Campionato Invernale classe Dragoni si conferma al primo posto ROCK'N' ROLLA FOR EMMARA, secondi i tedeschi GER 1232 JAM, timonata da Christian Einfeldt. Terzo posto per i danesi di DEN 413 TOMAHAWK.

Lo Yacht Club Sanremo sarà ancora Capitale di questa bellissima classe a Marzo con la INTERNATIONAL ITALIAN DRAGON CUP PAUL & HARK TROPHY e ad Agosto con il Campionato Mondiale Wooden Dragon. Grazie al prezioso supporto del Comune di Sanremo, in questi mesi invernali e nei prossimi primaverili certamente il turismo è stato e sarà incrementato dalla continua organizzazione di regate durante le quali i concorrenti possono trarre beneficio dalle meravigliose condizioni sia meteorologiche sia tecniche .