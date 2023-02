La AsD Maurina Olio Carli ai Campionati Italiani Juniores/Promesse Indoor Ancona 2023 (foto)

AsD Maurina Olio Carli presente. Nell’atletica leggera parlano solo i numeri, il cronometro, le misure. L’organizzazione e il lavoro giorno dopo giorno paga sempre.

Oliver Mulas medaglia di argento sui 60 hs con il tempo di 7”99. Un cammino complicato, ma l’importate è essere pronti nel posto giusto e al momento giusto. Una prima parte di stagione invernale costellata da imprevisti, una giornata importante, complicata, è stata spazzata via da una prestazione superlativa di tecnica, velocità e testa. Ben quattro atleti racchiusi un due centesimi di secondo, una medaglia presa sul filo dei millesimi. Il percorso è solo ancora all’inizio, ma una medaglia fa morale e fa curriculum. ARGENTO.

Angela Escalona. Per Lei niente ostacoli, la sua gara all'aperto, sono i 400hs, indoor non è prevista. Allora Angela si cimenta su altre prove. Al sabato 57”34 il suo tempo sui 400m che la porta ad a essere la prima delle escluse dalla finale per soli 5 centesimi di secondo, un niente, 7° in Italia. La domenica sulla distanza degli 800m, un azzardo per Lei, centra un 9° posto, vincendo la sua serie, correndola tutta da sola, al comando, senza riferimenti, senza concorrenza, senza nessuno che la possa aiutare nel ritmo, con una gara che ha fatto entusiasmare l’intero palazzetto. Una corsa esagrata ma di coraggio, di grinta e cuore. Aspettiamo l'estate.

Nicole Crescente. Per Nicole un 10° posto nel salto in lungo, alla sua prima esperienza e al suo primo anno di categoria, fuori dalla finale per pochi centimetri un buon risultato ottenuto con una prestazione al di sotto delle sue possibilità. La stagione all’aperto mieterà per Lei soddisfazioni.

Simone Enotarpi sui 60hs corre le batterie, riesce ancora una volta a fare la sua migliore prestazione, 8”60 che però non basta per entrare in semifinale, anche lui per soli 5 centesimi di secondo. Ottimo il suo crescendo, ogni gara un miglioramento e soprattutto ottimo che nella sua gara più importate abbia dato il meglio di sé, facendosi trovare pronto.

Oliver, Angela e Simone sono allenati da Vittorio Giacosa. Nicole da Paolo Smeraldo, anche per loro un plauso per fare da tecnici, sempre presenti, facendoli crescere e rassicurandoli nei momenti di difficoltà; non è un caso che ogni anno i loro atleti sono presenti ai campionati Italiani di atletica leggera, su pista, con risultati da medaglia e con obbietti da Nazionale.