Calcio femminile, Sanremo Ladies inarrestabili: battuto il Genova Calcio B

Sesta vittoria consecutiva per le Sanremo Ladies, che ieri sono riuscite a battere, sul campo del ‘Morel’ a Ventimiglia, per 7-0, il Genova Calcio B durante la partita valida per la sesta giornata del campionato di eccellenza di calcio femminile.

Sei su sei perciò per le ragazze, guidate da mister Ivan Busacca, che sono riuscite a vincere grazie al gol di Giusto, alla tripletta di Marcucci, alla doppietta di Lercari e alla rete di Rotella. Un ulteriore ottimo risultato per le Ladies del presidente Simone Ricci, che commenta: “Partita sulla carta facile, cominciata in sordina e con qualche difficoltà. Il primo tempo si è concluso 2-0. A complicare le cose l'infortunio del capitano Famà, al momento stiamo valutando le sue condizioni. Nel secondo tempo la squadra è uscita alla distanza con la tripletta di Marcucci e la doppietta di Lercari. Da segnalare il primo gol in carriera di Camilla Rotella a dimostrazione del bel lavoro di gruppo che sta facendo mister Busacca. Ora testa agli allenamenti settimanali per preparare lo scontro diretto contro il Vado".

Le Sanremo Ladies torneranno in campo domenica prossima alle 15 per affrontare il Vado.