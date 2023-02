Assemblea Lnd Liguria, la Polisportiva Vallecrosia Academy riceve la Coppa Disciplina (Foto)

La Polisportiva Vallecrosia Academy riceve un riconoscimento federale: la Coppa Disciplina per il Torneo provinciale under 16 – delegazione Imperia.

Sabato scorso, in mattinata, a Genova si è infatti tenuta l'assemblea ordinaria biennale e straordinaria elettiva del Comitato Regionale Liguria della Lega Nazionale Dilettanti alla quale ha preso parte anche la Polisportiva Vallecrosia Academy A.S.D. come società sportiva con diritto di voto. Numeri e sfide del calcio ligure sono stati analizzati e affrontati nell’assemblea a cui hanno partecipato oltre 300 dirigenti sportivi. Giulio Ivaldi, presidente della Lnd ligure, ha tracciato il bilancio degli ultimi due intensi anni di lavoro. Ospite d’onore dell’assemblea è stato il presidente nazionale Giancarlo Abete che nel suo intervento ha affrontato i temi di attualità del calcio a livello locale e nazionale. Ad aprire l’assemblea sono stati i toccati ricordi di Carlo Tavecchio e Gianluca Vialli nelle parole commosse di Giancarlo Abete e Ludovica Mantovani. Sono poi intervenuti Simona Ferro, assessore regionale allo Sport; Christian Puggioni, coordinatore degli eventi sportivi di Genova 2024; Antonio Micillo, presidente di Coni Liguria; Alessandra Bianchi, assessore allo Sport del comune di Genova, che ha mandato il suo video saluto dall’Austria dove è in “missione” per la promozione turistica della città. Al tavolo dell’assemblea vi erano pure il consigliere nazionale Figc Stella Frascà e il vicepresidente vicario Lnd, Christian Mossino.

Durante l'assemblea si è svolta anche la premiazione ufficiale delle società che hanno conquistato la Coppa Disciplina nei diversi campionati organizzati dalle delegazioni F.I.G.C. – L.N.D. - Liguri nella stagione sportiva 2021-2022. La Polisportiva Vallecrosia Academy ha ricevuto la Coppa Disciplina per il Torneo provinciale under 16 – delegazione Imperia. Un premio che la società biancorossa riceve con molto orgoglio e gratitudine. "Accogliamo questa coppa come riconoscimento generale del lavoro svolto da tutto lo staff della società che con impegno e dedizione contribuisce ad educare ed insegnare a tutti i nostri ragazzi non solo le regole del calcio ma anche i valori della convivenza civile” - commenta la Polisportiva Vallecrosia Academy.