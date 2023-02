Serie C calcio a 5 femminile, le Airole Women sfiorano il pareggio a Savona con tre gol di Cecilia Musizzano

E' sfumato di misura, nel giovedì sera della Candelora a Savona, il secondo pareggio esterno consecutivo per le Airole Women nel campionato femminille di serie C di calcio a 5 della Liguria. Nella quarta giornata del girone A infatti le ragazze biancoverdi hanno ceduto per 4-3 presso il campo sportivo 'Sacro Cuore' contro le padrone di casa del Priamar al termine di una partita ricca di occasioni in cui il team ospite, dopo aver perso già nettamente due partite in stagione in casa delle savonesi, ha questa volta ben figurato dando vita ad una gara equilibrata.

Per due volte in vantaggio con Cecilia Musizzano il team guidato da Cristian Biancheri e Davide Trama ha chiuso il primo tempo avanti 2-1 per poi venire raggiunto e superato dalle rossoblù ad inizio ripresa. Il nuovo pareggio, firmato ancora dalla Musizzano, è stato però preludio del definitivo 4-3 locale seguito poi da una fase spettacolare in cui le padrone di casa hanno costretto agli straordinari il portiere ospite Marta Rebaudo cogliendo inoltre ben tre legni sui contropiede concessi dalle avversarie spinte in avanti alla ricerca del pareggio.