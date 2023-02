Pallanuoto femminile: le giallorosse della Rari Nantes si spartiscono la posta in palio con 2001 Padova (10-10)

R.N.IMPERIA - 2001 PADOVA 10-10

(0-1; 4-1; 2-5; 4-3)



IMPERIA - Bottiglieri, A.Amoretti 1, Scacco, S.Amoretti 1, Imola, Mirabella 4, Iazzetta 1, Cariolo 1, Barbieri, Accordino 1, Cappello 1, Deserti,Bergatta. All.: Ragosa



PADOVA - Destro, Sgrò, Bozzolan, Sgrò V. 1, Zorzi 1, Bacelle 3, Maccà, Proietti 1, Morelli, Pasqualin, Delli Guanti 2, Bozzolan, Penzo 2. All.: Ryotova

Sup.Num.: Imperia 4/9 + 4 rigori (tre realizzati e uno sbagliato); Padova 4/11

Le giallorosse, al debutto casalingo, si spartiscono la posta in palio con 2001 Padova: il 10-10 finale sembra il risultato più giusto per quanto visto alla 'Cascione'. La squadra di Paolo Ragosa sale così a quota 4 punti in classifica.

Match equilibrato come testimonia il primo quarto, deciso dalla sola marcatura di Bacelle. Le giallorosse ci mettono un po' a carburare ma nel secondo periodo vanno a segno con le due Amoretti (Sara ed Angelica) oltre alla doppietta di Mirabella che consegna il doppio vantaggio (4-2) alla Rari, nell'intervallo lungo.

Alla ripresa dei giochi, le patavine sembrano più in palla e, dopo i gol di Mirabella e Cariolo, raggiungono due volte il pari. Anzi, mettono la testa avanti (6-7) prima della sirena. Il quarto tempo è più accesso che mai: Padova, per due volte, prova a scappare sul +2 ma Mirabella tiene in vita le compagne, poi i rigori trasformati da Accordino e Cappello rimettono il tabellone in equilibrio. Il nuovo vantaggio giallorosso è realizzato da Iazzetta che va al tiro con personalità trovando un bellissimo gol. Il primo in stagione per lei, mentre in precedenza era stato il primo assoluto in giallorosso per la bogliaschina Cariolo.

Il finale è vibrante: Padova agguanta il 10-10, che poi sarà definitivo, a 50 secondi dal termine e spreca l'occasionissima per fare bottino pieno spedendo alta la palla della superiorità, a 12 secondi dalla fine.

La Rari si riversa in attacco, anche col portiere Bottiglieri, ma proprio a fil di sirena rischia la beffa con la palla che per pochi centimetri non raggiunge la porta sguarnita.