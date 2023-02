Calcio: Promozione, convincente ritorno alla vittoria per il Ventimiglia. 4-1 al Ceriale

Nella più bella gara della stagione, il Ventimiglia ritorna alla vittoria infliggendo una quaterna al Ceriale con Sparma autore di una doppietta. Malgrado l'assenza forzata del centravanti Gambacorta ( squalificato per 3 giornate) e dietro del difensore Addiego, il Ventimiglia, ha dimostrato di essere superiore all' avversario iniziando col piglio giusto la partita e già dopo pochi minuti, Sparma si presentava due volte davanti al portiere ospite Vinci che in entrambe le occasioni, gli ribatteva il tiro. Il Ceriale, sfruttava in pieno la sua prima opportunità andando a segno al 5' con Rocca il quale, ricevendo un bel pallone dalla sinistra, aggirava Scognamiglio mettendo in rete. Il Ventimiglia, non batteva ciglio, continuando ad attaccare e giungendo meritatamente al pareggio con Rea che appostato in area batteva Vinci. Al 27', i frontalieri operavano il sorpasso con Sparma il quale, lanciato in verticale, entrava in area e stavolta batteva Vinci. Gli ospiti reagiscono e hanno la possibilità, di pareggiare al 29' ma Burdisso, a pochi metri dalla porta spreca mettendo a lato.



Ancora i locali vicino al gol al 32' con l' incrocio dei pali colpito da Ala .In apertura di ripresa, il Ceriale mette in campo ben tre nuove forze fresche per recuperare il risultato e, al 10'è il difensore ventimigliese Giglio a togliere un pallone destinato alla rete; evitando così un gol fatto. A gol mancato, gol subito. Il Ventimiglia, in un minuto, realizza due reti che di fatto chiudono la gara. All'11', pregevole azione di Sparma sulla destra che liberatosi in corsa del suo avversario, riesce a mettere in mezzo dove Aretuso, alzandosi, con un colpo di testa calibrato mette alle spalle di Vinci. Il Ceriale, appare frastornato e subisce il quarto gol subito dopo con una bella azione condotta da Ala che rovescia il pallone sui piedi di Ventre che offre a Sparma un delizioso pallone che il giovane attaccante ventimigliese, disorientando Vinci mette in rete. Gli ospiti provano a reagire ma l'unica vera occasione arriva al 35' con Hamati che impegna Scognamiglio che si salva in calcio d' angolo. Nel recupero, è ancora il Ventimiglia vicino al gol con un palo colpito nel finire della gara. In conclusione quindi, abbiamo visto un Ventimiglia in ripresa che fa ben sperare in vista dei prossimi impegni di un certo rilievo a partire da domenica prossima a Serra Riccò.



Queste le formazioni



VENTIMIGLIA: Scognamiglio, Giglio, Rea, Peirano, Musumarra, Ierace, Sparma, Aretuso, Akkioui, Ventre, Ala. Sono subentrati: Schittzer, Verardi, Oliveri, Verbicaro Bertone. Allenatore: Massullo.



CERIALE: Vinci, Sardo, Di Fino, Farinazzo, Fantoni, Fazio, Bonifazio, Buonocore, Burdisso, Piazza, Rocca. Sono subentrati: Schirru, Oses, Condorelli, Cigliutti, Hamati. Allenatore: Bortolini.



Arbitro: Emanuele Fontana ( Sez. Savona).Assistenti: Simone Colella e Marco Pozzi (Sez. Imperia).