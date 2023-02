Calcio: buona la prestazione dell’Ospedaletti, ma non arriva il risultato. Sconfitto dalla capolista Pietra Li-gure

Domenica complicata per l’Ospedaletti, impegnato sul campo della capolista Pietra Ligure, corazzata del Girone A di Promozione.

Al cospetto di una formazione di categoria superiore gli orange si difendono bene sul terreno di gioco e, dopo cinque minuti, sfiorano il vantaggio con il tiro di Alasia che impatta sulla traversa e rimbalza sulla linea. Per il direttore di gara non è gol.

Al 10’ l’arbitro giudica punibile lo scontro in area tra Rovere e Bestagno. È rigore per il Pietra Ligure, Blanstein va sul dischetto e firma il vantaggio.

L’Ospedaletti non indietreggia, non si fa intimorire e continua a proporre gioco sfiorando la rete prima con Madafferi e poi con Cassini.

All’inizio della ripresa gli ospiti vanno vicini al gol con Cassini che entra in area ma viene spinto da dietro da un avversario al momento del tiro. Per l’arbitro è tutto regolare.

Al minuto 72 il Pietra Ligure raddoppia con Szerdi abile a sfruttare un’azione sugli sviluppi di un calcio di punizione.

Madafferi ha poi l’occasione per accorciare, ma il suo tiro viene respinto sulla linea da un difensore avversario. Anche Vicari va vicino al gol, ma senza fortuna.

Così, in pieno recupero, il Pietra Ligure chiude i giochi con la seconda rete personale di Szerdi, a segno questa volta su azione di calcio d’angolo.

Al triplice fischio la gara si chiude sul 3-0 per i padroni di casa.

Pietra Ligure - Ospedaletti 3-0

Marcatori: 10’ Blanstein (rig.), 72’ e 90’+3 Szerdi

LE FORMAZIONI



Ospedaletti: 1 Brizio, 2 Martini (19 Vicari), 3 Ferrari (16 Russo), 4 Barbagallo, 5 Costo, 6 Calvini, 7 Bestagno (13 Saih), 8 Cassini V., 9 Alasia G., 10 De Flaviis (18 Sabre), 11 Madafferi

A disposizione: 12 D’Alessandro, 14 Canale, 15 Cassini S., 20 Manno

Allenatore: Josè Espinal



Pietra Ligure: 1 Vernice, 3 Pili, 4 Ponzo, 5 Ayalas, 8 Puddu (13 Szerdi), 9 Dominici, 10 Rovere, 14 Guaraglia, 17 Odasso, 19 Bolia, 20 Blanstein (11 Mehmetaj)

A disposizione: 12 Duberti, 2 Andreetto, 6 Corciulo, 7 Insolito, 15 D’Aprile, 16 Aicardi, 18 Asteggiante

Allenatore: Mario Pisano



Arbitro: Sig. Luca Prastaro (Genova)

Assistenti: 1° Sig. Walter Nicastro (Genova); 2° Sig. Luis Xavier Bautista Romero (Genova)

Ammoniti: Bestagno, Martini, Espinal, Dominici