Calcio: alle 14.30 l'Argentina Arma incontra la Villanovese al Colombera di Santo Stefano al Mare

Questo pomeriggio alle ore 14:30, presso il campo sportivo "Colombera" di Santo Stefano al Mare si disputerà la prima giornata del girone di ritorno tra Argentina Arma e Villanovese. Nell'incontro d'andata la formazione guidata da mister Prunecchi era riuscita ad imporsi per una rete a zero mentre nel secondo precedente di Coppa Liguria i rossoneri riuscirono anche in quell'occasione a vincere ma con due reti di scarto.



L'allenatore dell'Argentina Arma, Marco Prunecchi, ha diramato le seguenti convocazioni:

Ventrice, Bruni, Conrieri, Ambesi, Calvini, Fici, Rotella, Crespi A., Crespi L., Ciaramitaro, Tarantola, Grandi S., Grandi M., Leggio, Di Donato, Valenzise, Brizio, Calderone, Orengo, Cuneo, Cutellé.



A dirigere l'incontro sarà Mauro Francesco De Pinto della sezione di Imperia,.