Tagli del nastro a 'Casa Sanremo': Amadeus "Un luogo importante che fa vivere la città (Foto e Video)

Dopo tante vicissitudini e difficoltà, con un lavoro iniziato al Palafiori ‘solo’ il 12 gennaio per i problemi di affidamento della struttura, è stata inaugurata questo pomeriggio la 16a edizione di ‘Casa Sanremo’. E l’ospite che ha tagliato il nastro è stato proprio il mattatore del Festival, Amadeus, felicissimo per il ritorno alla ‘normalità’ della kermesse canora.

“Vedere nuovamente tanta gente in giro, felice di festeggiare cantanti e protagonisti del Festival – ha detto – è davvero bellissimo e voglio augurare un buon lavoro a Casa Sanremo. Inizia una settimana imperdibile, ne sono sicuro, con leggerezza e glamour”. Cosa significa ‘Casa Sanremo’ per il Festival? “E’ un altro luogo importante, dove si concentrano tante cose e fa vivere la città che, se si vive in tutti i suoi aspetti, è molto importante. Noi abbiamo sempre voluto che Sanremo non fosse solo l’Ariston ma che coinvolgesse tutta la città”. Quanto hai sofferto in questi due anni di Festival blindato? “Tanto però la musica non si è mai fermata e la sofferenza è solo stata la mancata condivisione con il pubblico qui a Sanremo ma a casa c’era e la musica l’ha sempre fatta da padrone”.

Con Vincenzo Russolillo un momento importante dopo i momenti difficili: “Abbiamo resettato e, dal 12 gennaio abbiamo iniziato lavorare, abbassando la testa con l’unico obiettivo che il brand deve necessariamente affiancare il Festival. E’ un pezzo della storia della kermesse che non può essere cancellato o annullato. Stasera festeggiamo i 17 dal mio arrivo in questa città e un ‘patto di sangue’ per fare anche molto altro. Dopo l’assegnazione del Palafiori, vogliamo mettere in campo quanto possibile per mettere un pezzettino della nostra visione del Festival, in armonia con il comune, la Sinfonica e qualsiasi Istituzione che vuole affiancarci”. Novità di quest’anno il Tg gestito dal nostro gruppo editoriale: “Era bello portare sulla nostra televisione qualcosa di live, ovvero un Tg che racconterà la vivacità di questa città, aprendo un appuntamento per i prossimi anni”.

Soddisfatto anche il Sindaco, Alberto Biancheri, per questo inizio col botto del Festival: “Finalmente si parte con un’atmosfera magica che non ricordo, dopo due anni difficilissimi. L’anno scorso è stata una semi-ripartenza mentre quest’anno viviamo un anno straordinario e, grazie al lavoro di Russolillo abbiamo degli allestimenti straordinari”.

Per la Regione presente l’Assessore Marco Scajola: “Siamo vicini al Festival e a ‘Casa Sanremo’ in modo importante, perché aiuta nella promozione del territorio in Italia e nel mondo. Saremo presenti con diversi eventi, tra i quali quello di venerdì prossimo al Centrale con artisti e operatori dello spettacolo, per i giovani che vogliono avvicinarsi a questo mondo”.