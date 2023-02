Festival di Sanremo: una domenica straordinaria, in centro migliaia di fan tutti a caccia di Chiara, Gianni e Amadeus (Foto)

E’ stata una domenica ricca di spunti e strapiena di personaggi, quella appena trascorsa per dare l’avvio alla settimana del Festival di Sanremo.

Con tutti i cantanti già presenti in città e con lo staff Rai al completo per gli ultimi preparativi prima della kermesse canora che scatta martedì sera (ma che vede una succosa anteprima domani con il ‘Green Carpet’), Sanremo è stata letteralmente invasa da residenti e turisti, a caccia di autografie, selfie o semplicemente del poter vedere qualche protagonista.

Scesi dalla nave Costa Smeralda circa 2.000 turisti che hanno prenotato la crociera e partiti da Savona, la città dei fiori ha subito messo il vestito della festa, in una settimana che fa invidia anche ai momenti più pregni del turismo matuziano, Capodanno e Ferragosto.

Con le camere di hotel e B&B strapiene e le seconde case che hanno iniziato a riaprirsi, ci si attende una settimana davvero ricca, con i locali che hanno già iniziato a proporre le proprie serate dedicate al Festival e i commercianti che si sono messi alle spalle i due anni terribili della kermesse canora.

Ieri pomeriggio, nella galleria degli artisti e in via Asquasciati era praticamente impossibile muoversi, soprattutto al passaggio dei big di questo Festival: Amadeus, Chiara Ferragni e Gianni Morandi. Anche il ‘Green Carpet’ è stato preso d’assalto, per la curiosità di molti nel vedere dove sfileranno oggi i protagonisti del Festival e, ovviamente, per farsi fare una foto in un luogo iconico come quello attorno all’Ariston.

Insomma, se il buongiorno si vede dal mattino, Sanremo si presenta davvero in ghingheri per una settimana che si preannuncia scoppiettante, a partire da domani sera quando vedremo i fuochi d’artificio.