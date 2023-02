Festival di Sanremo: domani dalle 18.30 in diretta sul nostro giornale lo spettacolo del 'Green Carpet'

E’ tutto pronto a Sanremo per il 73° Festival della Canzone e anche il nostro gruppo editoriale sta preparando con attenzione il lavoro per seguirlo nel migliore dei modi. Sanremo News ha iniziato a seguire la kermesse canora da tempo con servizi e fotografie dei protagonisti e ora è pronto per seguire il ‘Green Carpet’ con una diretta che torna dopo tre anni.

Lunedì prossimo dalle 18.30 appuntamento esclusivo con il Green Carpet Live, la diretta della sfilata dei cantanti che si preparano al Festival da piazza Colombo. Con la regia di Marco Pugno proporremo il live della serata con tre telecamere in piazza Colombo, una in piazza Bresca e due in giro per la città con le immagini dei cantanti in sfilata e i commenti degli addetti ai lavori e del pubblico.

Inizieranno Carlo Alessi e Barbara Simonelli che lasceranno poi i microfoni per il commento 'tecnico' a Pietro Zampedroni e Serena Signorelli nonchè dalle piazze e da via Matteotti le incursioni di Roberto Vassallo e Mattia Pastorino (giornalisti di SavonaNews.it), Chiara Gallo (giornalista di TorinOggi.it) e Isabella Rizzitano e Chiara Orsetti (giornaliste LaVocediGenova.it).

Il volto istituzionale di Federico Marchi ci condurrà da politici e stakeholder dalla piazza della movida, da dove seguiremo, alle 18.45, anche i fuochi d’artificio e lo spettacolo delle luci sul porto. Una lunga diretta live da non perdere sulle home page di tutti i giornali del nostro Gruppo Editoriale della Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia nonchè una diffusione social con oltre 100 testate on line in italia ed anche all'estero che faranno vedere le immagini di Sanremo.

Sanremonews.it è la nostra testata storica, da dove tutto è nato, in città è giusto che reciti un ruolo da protagonista con un programma di lavoro coordinato da Pietro Zampedroni: al giornalista sanremese il compito di firmare la sua prima direzione del progetto MoreNews Festival.

E' riconfermata e rafforzata la partnership con Casa Sanremo, la location di riferimento di tutto il movimento festivaliero. Un CasaSanremoNews Tg racconterà la città e la mondanità locale del Festival, con la conduzione di Barbara Simonelli, volto noto della redazione di Targatocn.it, il nostro quotidiano della provincia di Cuneo.

Ogni giorno questi giornalisti con articoli, video e con le foto di Tonino Bonomo racconteranno il Festival sulle pagine di SanremoNews.it e di tutti i giornali del gruppo con collaborazioni anche su testate on line italiane ed estere, senza dimenticarsi mai le notizie del territorio, cuore da 22 anni del nostro quotidiano imperiese. La sera, come sempre, proporremo in diretta dall'Ariston le foto di Duilio Rizzo.

Abbiamo progettato due eventi che mettono al centro il piacere della tavola, la moda e lo stile. Il coordinamento delle due serate, mercoledì 8 e giovedì 9 è affidato a Claudio Porchia, direttore di TravelEat.it, quotidiano dedicato al turismo ed all'enogastronomia, nonchè giornalista di spicco nel settore food. Ne parleremo con ampia rilevanza.

Auguriamo Buon Festival ai lettori, a tutto il gruppo di lavoro ed alla redazione tradizionale. Viviamolo insieme con passione, sarà strepitoso.